法国政府将宣布进一步解封计划 英国6月1日起学校部分复课

法国卫生部周日晚通报，法国感染新冠病毒重症患者人数继续减少，法国政府本周将宣布进一步的解封措施，由于涉及到暑假假期安排及重开餐馆咖啡馆，备受民众关注。 英国首相约翰逊周日表示，英国6月1日起部分学生会复课。意大利威尼斯政府决定，九月如期举行威尼斯电影节。

广告 继续浏览后续

法国卫生部周日晚发布的统计显示，医院重症患者人数继续减少，24小时内医院死亡病例43例。自疫情开始以来，法国累计住院人数超过10万人。

法国政府将于本周宣布进一步解封计划，这些措施涉及今年暑假度假及餐馆咖啡馆是否开放，以及政府对一些诸如汽车行业的补助等。

此外，英国首相约翰逊周日表示，英国6月1日起部分学生会复课。约翰逊在疫情简报会说，英国已进入解除禁制措施的第二阶段， 学前班，小学一年级和六年级学生可按计划在6月1日返回学校。根据约翰逊的解封3阶段计划，首阶段是部分行业复工复产，容许户外活动，第二阶段是英格兰地区的小学逐步复课，第三阶段是餐厅和酒店等服务业最快在7月重开。

英国目前累计确诊感染接近26例，3万6千7百多人死亡。

而意大利疫情继续放缓，新增死亡病例119例。威尼斯政府决定，九月如期举行威尼斯电影节。意大利将从6月3日起撤销全部旅游限制。

西班牙疫情也持续放缓，新增70人死亡，这是连续第八天死亡人数低于一百人。西班牙首都马德里和大城市巴塞罗那今起将会进一步放宽活动限制。