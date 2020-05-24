港人反国安法示威至少180人遭警方逮捕

数千香港民众周日上街抗议“港版国安法”，入夜后仍有部分市民聚集街头。据警方晚间在脸书上称，截至晚间9时许，至少有180 人以“非法集结及公众地方行为不检”等罪名被捕。香港医管局晚间发布新闻称，抗争过程有6人送医，其中一名女子危殆。

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《中央社》综合香港各媒体报导，到周日晚间，铜锣湾鹅颈桥一带仍有抗议民众聚集，有人推倒路边的车站牌，将三角锥、雨伞、砖头与木板等杂物丢进轩尼诗道马路上，阻塞了多条行车路线。

晚间7时30分左右，防暴警察沿著鹅颈桥底往时代广场方向推进，行动期间发射胡椒球弹及胡椒喷剂，意图驱散在场高喊口号及唱歌的市民，现场最少有一人被捕。

据称，港警周日主要采取机动拦查方式，乘坐中型巴士沿街巡逻，只要见道路边聚集人数超过8人，立即下车包围拦检要求出示身分证件。

港警晚间在脸书专页称，截至晚上9时30分，在铜锣湾、尖沙咀、湾仔等地区拘捕至少180人，主要涉及未经批准的集结、非法集结及公众地方行为不检等罪行。

据法新社记者现场报道，警方试图驱散示威人群时也适用了高压水炮。一名参加抗议活动的25岁青年Vincent向法新社表示：“今后港人可能因为批评政府的言论被抓”。他说，“香港人愤怒了，谁也没想到（港版国安法）来的这样快这样粗暴”。

法新社报道，一些抗议者向警察投掷物品，架设临时路障并用雨伞保护自己免受催泪瓦斯伤害。 警方宣布逮捕180人。还有一些抗议者在尖沙咀附近的小规模示威中被捕。

消息援引医管局表示，截至当地时间傍晚6时，有6名市民被送往律敦治医院治疗，其中一名女子危殆。这6名伤者包括2男4女，其中4人情况稳定，一名女子已经出院。