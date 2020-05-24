王毅回应战狼外交：我们从来不会主动欺凌别人 ，但有原则有骨气

中国国务委员兼外交部长王毅5月24日在出席人大记者会时对有媒体提出的，近来中国外交人员从事的“战狼外交”话题进行了回应。

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会上，来自美国有线电视新闻网（CNN）的记者提问称，我们现在看到中国外交部发言人还有中国驻外的一些使节与美国国务院官员之间的口水战愈演愈烈，特别是双方在推特上的言论交锋日趋激烈。前不久，有一些中国驻外使节在推特上发布的关于疫情的信息不一定是真实的，引起人们的质疑。中国国家媒体将此称之为“战狼外交”，但在中国之外却引发一些争议和批评的声音。有人觉得中国外交变得越来越咄咄逼人，越来越强硬。中国外交是否已经放弃了韬光养晦的原则，变得更加强硬？

对此，王毅回答说，我尊重你提问题的权利，但你提问题的角度值得商榷。凡事都应有一个是非判断，人无是非，难以立信；国无是非，难以立世。他表示，对于中国外交，外界有着各种各样的解读和评论，但作为外长，我要正式和负责任地告诉你，中国始终奉行的都是独立自主的和平外交政策。不论国际风云如何变幻，我们都将高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的宗旨，同各国开展友好合作，把为人类作出新的更大贡献做为我们的使命。

王毅称，中国的外交政策，建立在五千年优秀文明的传统之上。中国自古就是公认的礼义之邦，中国人爱好和平、崇尚和谐，以诚待人，以信为本。我们从来不会主动欺凌别人，但同时，中国人是有原则、有骨气的。对于蓄意的中伤，我们一定会作出有力回击，坚决捍卫国家的荣誉和民族尊严。对于无端的抹黑，我们一定会摆明事实真相，坚决维护公平正义和人类良知。

王毅强调，中国外交的未来，致力于与各国共同构建人类命运共同体。既然各国同在一个地球村，就应该和平共处，平等相待；就应该有事一起商量，而不是一两个国家说了算。为此，中国一贯主张世界要走向多极化，国际关系要实现民主化。他称，这一主张与人类文明进步的方向完全一致，与绝大多数国家的愿望完全一致。他续称，不管中国发展到什么程度，我们都不会在国际上称王称霸，都将始终站在世界各国的共同利益一边，站在历史发展潮流的正确一边。那些总想给中国扣上霸权帽子的人，恰恰是自己抱着霸权不放的人。

王毅说，当今世界，正在经历百年未有的大变局，充满各种乱象和动荡。面对越来越多的全球性挑战，我们希望各国能够本着人类命运共同体的理念，相互之间多一些支持、少一点指责；多一些合作，少一点对抗，大家真正携起手来，共同为世界开辟更加美好的未来。值得一提的是，中国外交人员在近期展现出的“战狼外交”强硬表现也在海内外引起广泛热议。欧洲方面，德国《商报》5月13日就发表了题为"中国激进的外交政策害己"的评论，指出中国领导层日益对抗性的言行在国际上让昔日的伙伴感到恼火。文章作者写道，“通过备受官媒赞扬的‘战狼’式进攻，中国政府在煽动国民的民族主义情绪，转移对国内问题的注意力。有关例子显示，中国外交官在国外的出格行为--这现在也波及中国向来努力与之维持良好关系的国家--已经不仅仅是一时冲动的失误。”

文章指出，“不过中国必须明白一点：如果（一个国家）民众和政界对中国的看法继续走向负面化，原有的信任被粗暴的威胁和指责破坏，对北京作妥协就会更加困难。在美国，民众对中国的态度已经跌倒了低谷。在欧洲，怀疑正在滋长。”此外，中国前外交官程涛日前则评论称，“谦虚”是中华传统美德，如果牢牢把握中国仍是发展中国家的定位，“就不会说糊涂话”。