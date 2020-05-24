王毅：针对中国的“滥诉”是彻头彻尾的三无产品

针对最近一段时间美国和其他国家出现多起就新冠肺炎疫情所造成的民众生命和财产巨大损失对中国政府提出的诉讼问题，中国国务委员兼外交部长王毅24日在北京表示，针对中国的这些“滥诉”，没有事实基础、没有法律依据、没有国际先例，是彻头彻尾的“三无产品”。

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会上，有记者问，我们注意到，最近一段时间美国已经有多起就疫情对中国的诉讼，其他国家也有类似的诉讼，请问中方打算如何应对这些诉讼？另外，考虑到美国国内对中国追责的声音比较强烈，中方是否担忧美国会没收中国在美资产作为补偿？

对此，王毅回答称，针对中国的这些“滥诉”，没有事实基础、没有法律依据、没有国际先例，是彻头彻尾的“三无产品”。他说，在这场突如其来的疫情中，中国同其他国家一样，也是受害者。面对未知的新型病毒，中国以对人民生命健康和全球公共卫生事业高度负责的态度，最早向世卫组织报告疫情并及时与有关国家和地区分享信息，最早确定病毒基因序列并向各方提供，最早向世界公布诊疗和防控方案。他说，面对严峻的防控形势，我们以壮士断腕的决心，在最短时间里切断了病毒的传播途径，有效阻止了疫情的快速蔓延，为此付出了巨大代价，承担了重大牺牲。

王毅称，“中国的抗疫行动对全世界公开，时间经纬清清楚楚，事实数据一目了然，经得起时间与历史的检验。”他指出，对受害者鼓噪所谓“追责索赔”，为滥诉者伪造各种所谓“证据”，是对国际法治的践踏，也是对人类良知的背弃，于实不符、于理不通、于法不容。他强调，今天的中国已不是百年前的中国，今天的世界也不是百年前的世界，如果想借滥诉侵犯中国的主权和尊严，敲诈中国人民的辛勤劳动成果，恐怕是白日做梦，必将自取其辱。