王毅：香港事务是中国内政 港版国安法无碍香港高度自治

就北京近日宣布拟推进港版国安法立法，中国国务委员兼外交部长王毅5月24日表示，此举刻不容缓，势在必行。他强调，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉。

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当天的记者会上有记者提问，中国决定推进香港国家安全立法，这震动了市场，可能导致美国采取报复措施，包括取消香港特殊贸易地位，这引发了人们对其未来作为全球金融中心的担忧。中方是否担心香港作为全球金融中心的地位会因此受到损害？中方将如何维护投资者对香港的信心？

王毅回应说，这件事情目前引起各方的关注，中央主管部门已经就此清晰地表明了我们的立场，香港特别行政区也发表了支持的声明。在北京参加全国两会的香港人大代表，还有香港政协委员也纷纷发出了支持的声音。他说，“既然记者提到这个问题，我想再明确几点我们的立场。”

王毅称，第一，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉。不干涉内政是国际关系基本准则，各国都应予以遵守。第二，维护国家安全历来是中央事权，在任何国家都是如此。中央通过《基本法》第23条授权香港特别行政区自行立法，履行其宪制责任，但这并不影响中央根据实际情况和需要继续建构维护国家安全的法律制度和执行机制。中央政府对所有地方行政区域的国家安全负有最大和最终责任，这是基本的国家主权理论和原则，也是世界各国的通例。

王毅接着说，第三，去年6月修例风波以来，“港独”组织和本土激进分离势力日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级，外部势力深度非法干预香港事务，这些都对中国的国家安全造成了严重危害，也对香港保持繁荣稳定、推进“一国两制”构成了巨大威胁。建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制刻不容缓，势在必行。他称，第四，全国人大这一决定，针对的是极少数严重危害国家安全的行为，不影响香港的高度自治，不影响香港居民的权利和自由，不影响外国投资者在香港的正当权益。

王毅表示，“大家对香港的未来，应更加充满信心，而不必过于担心。”他说，决定通过之后，将启动立法程序，这将使香港有更加完备的法律体系、更加稳定的社会秩序、更加良好的法治和营商环境，有利于维护“一国两制”的基本方针，有利于维护香港的金融、贸易和航运中心地位。他提出，“相信所有希望香港长治久安、‘一国两制’行稳致远的各界朋友们都会对此予以理解和支持。”