英国首相约翰逊据报有意给予香港人居英权

中国推动制定“港版国安法”继续引起各国的关注。英国媒体报道，如果北京对香港进一步镇压，英国首相约翰逊可能考虑给予香港人庇护提供居英权；而台湾总统蔡英文表示，如港版国安法通过，台湾可能不将香港视为特别区。 美国白宫国安顾问也表示，港版国安法可能引来美国制裁。中国外长王毅则宣称，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉。

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英国《每日快报》报道，如果北京对香港有进一步镇压行动，英国首相约翰逊已有秘密计划，给予香港人庇护，提供居英权。

报道说，约翰逊今年初在乡郊官邸曾与部分国会议员举行会议时表示，将考虑给予香港人居英权。他的提议得到与会议员一致同意。

报道还说，暂时不清楚约翰逊的有关建议，只是向持有英国国民海外护照的港人及其亲属给予居英权，还面是向所有香港人。有关做法类似英国在上世纪70年代，向被非洲乌干达独栽政府逼害的亚洲移民给予居留权。

另据表示，台湾的总统蔡英文周日晚上在社交网络说，在协助受到压迫的香港人民方面，港澳条例已有相关的规范，过去这段期间，秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。

蔡英文也提到，依据香港澳门关系条例第60条，香港形势一旦发生变化，条例会局部或全部停止适用。她希望香港形势不致走到这一步。

台湾《中央社》引述消息人士表示，如果港版国安法通过，导致香港沦为“一国一制”，造成香港地位被根本性改变，进而危害台湾安全时，“港澳条例”让香港成为特别地区的现况将不存在，港澳条例恐怕会停止适用，要使用“两岸人民关系条例”处理香港问题。届时会把港资视同大陆资金，港人居留的规定也会停止适用，代表某种程度抵制香港被“中国化”。

美国白宫国家安全顾问奥布莱恩周日也表示，中国推动制定“港版国安法”可能导致美国制裁，并威胁香港作为金融中心的地位。

中国外交部长王毅周日则宣称，去年6月香港反送中以来，暴力恐怖活动和外部势力干预都对中国的国家安全造成了严重危害，建立香港国安法和执行机制刻不容缓。他还宣称，香港事务是中国内政，不容任何外来干涉。