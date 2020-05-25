中国抬高澳洲农产品关税 澳洲农业界担忧之际着手开发新出口市场

中国政府上周推出的对澳大利亚进口大麦加征至80,5%的关税的惩罚性措施引发澳大利亚农业工作者的担忧。显示中国驻澳洲大使成竞业上个月对堪培拉的威胁正在成为现实。

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根据法新社发自堪培拉的消息，北京巨幅抬高关税很可能造成澳大利亚大麦出口商五亿澳元的损失，也引发澳大利亚整个农业界的担忧。一位澳洲西部的农民向记者表示，本来早已开始在田里播种大麦，得知消息之后，赶紧改种小麦。他的农场的产品超过80%出口中国，因此他十分担心自己的收入将而受到影响，不过，他也表示，并不担心未来可以找到别的出口国。

中国政府对抬高关税的官方解释是指控澳大利亚对中国进行倾销，确实，中方对此展开的调查已经延续了十八个月，澳方对中方可能实行制裁早有所准备，但是，正如一位澳洲粮食生产商所言，并未预料到抬高的比例会如此之高。澳大利亚官方威胁将就此上告世界贸易组织。尽管中澳双方都强调此一冲突纯属商业冲突，但是，中国在5月18日宣布抬高关税，而前一天，澳大利亚与欧盟在世卫组织牵头提出了对新冠病毒来源展开国际调查的提案。中国官方对此早已多次表示强烈反对。中国驻澳大利亚大使成竞业上个月就明确威胁说倘若澳大利亚继续提案，将对澳大利亚展开经济制裁。除了大麦之外，中国政府日前还宣布中止进口澳洲牛肉。不过，澳大利亚最大的牛肉生产商对记者表示对此并不担忧，指出实际上他们出口中国的牛肉仅有三分之一受到影响，而且，他们完全可以寻找新的出口国。不过，彭博新闻社日前报道说，中国下一步很可能会对从澳大利亚进口的奶制品，葡萄酒以及海鲜等产品加征关税。

法新社指出，中国是澳大利亚的第一大贸易伙伴国，中澳之间去年的贸易总金额达到1360亿欧元，相当于澳大利亚与日本，韩国，美国以及新加坡四国贸易金额的总和。