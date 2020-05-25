博雷利：欧盟应采取“一致”战略应对日益“独断”的中国

欧盟外交及安全政策高级别代表博雷利周一表示，欧盟必须采取“更健全”的战略应对日益“独断专行”的中国。

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博雷利周一在与一批德国使节会面时表示，有分析认为，由美国主导的体制结束，亚洲时代到来，这种情况正在发生。疫情大流行可被视为权力由西方移向东方的转折点，欧盟“选边站”的压力正在增加。他表示，欧盟应遵循本身的利益和价值观，避免被利用成为“工具”。

博雷利表示，中国崛起令人深刻印象，但也产生许多问题和担心。他说，欧盟目前与中国的关系并不总是建立在“信任、透明与互惠”的基础上。他呼吁欧盟以共同的策略与中国打交道，在今年秋季举行的欧盟与中国峰会将是一个机会，展现欧洲在此问题的一致。他说，欧盟也要与亚洲其他民主地区建立更良好的关系。

法新社报导，欧盟27个成员国对北京态度不一，对中国越来越积极发挥地缘政治影响力，欧盟难以找到一致的回应方式。 博雷利表示，欧盟要寻求维持“共同策略”，这件事极其重要。

《中央社》评论认为，博雷利作上述评论之际，北京正推动制定“香港版国安法”，试图在香港爆发“反送中”抗议后，加强控 制香港。 在中国国家主席习近平的治下，中国变得日益独断，已对欧盟构成问题。博雷利在对德国使节的讲话中表示：“中国变得更加强大且独断”，“我们需要一种更健全的战略来对待中国”。

报道称，欧盟一些国家主张对中国采取强硬态度，而另一些国家呼吁应谨慎行事。北京则运用庞大的一带一路基础建设投资计划来讨好各国，尤其是东欧国家。

海外学者章天亮分析认为，疫情之后，中国经济面临困境。中国今后恐怕无法像以前“到处撒钱”，欧盟未来对北京关系将出现转变。