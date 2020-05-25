发表死神降临香港漫画惹众怒 中国驻法使馆称推特遭假冒

这则讽刺漫画出现在中国驻法使馆推特帐号十几小时之后，5月25日，中国驻法使馆称其推特帐号遭盗用。

在以中国大使馆名义发出的一则讥讽美国的漫画在法国引发暴风般谴责之后，中国驻法大使馆周一称，其官方推特账号遭人假冒“发布不实信息”，之后又过了一段时间，撤销了这则讽刺漫画。

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中国驻法大使馆周一在其官方网站发表声明称：使馆发现有人假冒用我馆官方推特账号发布标题为‘Qui est le prochain ? (谁是下一个)’的图片，“我们对这种损害中国使馆名誉的行为予以严厉谴责”，“我馆是假消息的受害者，希望大家不要传谣、信谣。”

在这幅受到强烈谴责的图片上，凸显了一位象征死神的骷髅，穿着美国国旗颜色的外套，站在最后一个紧紧关闭的大门口，门楣上写着“香港”。前面几个血淋淋的大门门楣依次标明：伊拉克、叙利亚，乌克兰，委内瑞拉。

在死神手持的镰刀上，一个污点被众多的网民认为是象征犹太教的大卫星，他们认为这幅漫画散播着所谓美国以色列联手在香港捣乱的反犹及阴谋论信息。

巴黎政治学院教授Bondaz随即批评：“令人恶心的反犹行径!” ，其他网民呼吁中国大使馆出面认错道歉。

但有许多网民指出，这张漫画是由另一张漫画派生而来，在那一张漫画上，死神身上背着中国国旗，手持镰刀从几个大门依次经过，它们分别标出：内蒙古，新疆，西藏，香港，台湾。镰刀上有同样的污点。

法新社报道称，中国使馆出面澄清并不总是具有说服力。巴黎政治学院教授Bondaz指出：“那幅漫画上中国大使馆的+点赞+仍在。中国大使馆很不容易承认自己的错误，并向读者道歉”。

过了几小时后，巴黎政治学院教授发现中国驻法大使馆终于撤出了这幅漫画：”在点赞了16小时之后，在发表其推特帐号被假冒声明两小时之后，中国驻法大使馆终于撤销了对这幅令人恶心的漫画的点赞。

Bondaz认为，中国大使馆的做法”既不专业，且不正直，中国外交不配这样，应该更好，真的。“

法新社报道，中国驻法使馆最近几周很不外交的推文引人注目，周日是穆斯林开斋节，该使馆在推特发出祝贺，引发维吾尔社团和不少法国读者的愤怒。网络上一片”可耻!“”维吾尔人自由!“”你们不知羞耻!”的谴责声。

欧洲维吾尔学院主席，社会学者，原籍维吾尔人的迪丽努尔-热依汗(Dilnur Reyhan)写道：“你们把数百万维吾尔人关进你们的纳粹集中营，甚至禁止说Bismillah, Elhemdulila, Allah’qa amanet，烧毁了我们的书籍，迫使穆斯林吃你们的猪肉，在斋月期间组织大家喝啤酒。你们竟敢放肆!”

法国欧洲议员Joseph Goebbels写道：戈培尔同样会祝贺犹太人逾越节好，罗马军团祝基督徒圣诞快乐，你们流放维吾尔人就因为他们诵读『可兰经』，就是因为他们在斋月许愿，你们竟然不知羞耻!

法国战略研究基金会学者Marc Julienne则评论：“这则中国驻法使馆推文引发的众多的评论以及评论的性质，涉及中国官方的公关，涉及中国在法国以及在法语世界形象的变坏，意味深长。”