周强：坚决维护国家安全 严厉打击敌对势力渗透

中国最高人民法院院长周强在5月25日下午于人大会议上发表了最高人民法院的工作报告。报告中，周强表示，坚决维护国家安全和社会稳定；依法严惩各种渗透颠覆破坏、暴力恐怖等犯罪，始终保持对严重危害社会治安犯罪高压态势。

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综合消息显示，周强在今年的报告中对2019年最高人民法院的主要工作加以总结，它们包括：“案件审结、严惩黑恶势力、严惩腐败、严惩暴力伤医犯罪、加强人权司法保障，及保护保护企业家人身和财产安全”等。他介绍称，2019年中国最高人民法院审结案件3.4万件，地方各级法院审结、执结2902.2万件。他续称，去年保持严惩腐败高压态势，审结贪污贿赂、渎职等案件2万5千宗，涉及2万9千人，其中被告人是属于中央组织部直接管辖的干部有27人，审结外逃腐败分子回国受审案件321宗。另外，周强提到，去年加强人权司法保障，坚持实事求是、有错必纠，例如再审改判刑事案件1774宗。他称，去年深化阳光司法，其中公开裁判文书9195万分，形容让公平正义经得起围观。

面对2020年，周强透露，最高法将立足司法职能，推动健全公共卫生体系，强化公共卫生法治保障；要认真贯彻实施民法典；坚决依法纠正就业中地域、性别等歧视。报告指出，要严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动，依法惩治影响常态化疫情防控各类犯罪，坚决维护国家安全、生物安全、公共卫生安全和社会稳定。此外，立足司法职能，推动健全公共卫生体系，强化公共卫生法治保障。依法惩治职务犯罪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，严惩公共安全、民生保障等领域犯罪，加强新型犯罪问题研究应对。

在人权司法保障方面，周强称，要依法保障律师执业权利。深化扫黑除恶专项斗争，依法公正高效审理涉黑涉恶犯罪案件，让每一起案件都经得起法律和历史检验，让人民群众收获更多安全感。民生司法保障方面，周强称，要认真贯彻实施民法典，依法保护民事主体合法权益，调整民事关系，维护社会和经济秩序。“坚持以人民呼声为第一信号，不断解决群众关注的难点堵点痛点问题。”

周强强调，坚决依法纠正就业中地域、性别等歧视，坚决依法纠正无故解除新冠肺炎患者劳动合同关系的行为，维护劳动者公平就业权利。此外，他在报告中还提出，要严格执行防止外部和内部人员干预过问司法“三个规定”等铁规禁令，让暗箱操作没有空间，让司法腐败无法藏身。