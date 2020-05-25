回应白宫就港版国安法表态 赵立坚：没资格指手画脚，如损害中国利益必回击

中国外交部发言人赵立坚5月25日在例行记者会上就美总统国安助理罗伯特·奥布莱恩（Robert C. O'Brien）对港版国安法作出的表态回应指，如果美方执意损害中方利益，中方必将采取一切必要措施，予以坚决回击和反制。

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奥布莱恩24日在接受美国全国广播公司（《与媒体见面》（Meet the Press）节目专访时提到，根据1984年的《中英联合声明》，北京曾向英国承诺，香港将拥有“高度自治”并维护其当地的生活方式直至2047年。他续称，“现在，在距离这个大限到来的27年前，看起来通过这个国安法律，他们将接管香港；如若他们这么做，依照1992年《美国－香港政策法》和2019年《香港人权与民主法》要求，蓬佩奥国务卿将很可能不能证实香港确保了‘高度自治’，如果这样（美方）将会对香港和中国进行制裁。”

奥布莱恩指出，“如果中国接管了香港，很难看到香港将如何继续维持其在过去成为的亚洲金融中心（地位）。”面对主持人追问，“如果中国真的这么作，你希望这是（美方应作出的）回应吗，你是否希望（当地的）金融群体和跨国集团立即从香港撤出？”奥布莱恩则回答称，“我看不到它们将如何留住当地。首先，它们选择在香港落地是因为香港拥有法治、自由企业体制、资本主义体制、地方立法会中拥有民主选举；而如果这些东西都没了的话，我不知道金融群体将如何继续留在那里”。

奥布莱恩谈到，“我认为（这样的话）还会有一个很糟糕的知识和专业人才离潮出现；我认为香港市民中很多人在一些情况下可以前往英国，或在其他地方寻求避难；他们不会留在香港等待被中华人民共和国和共产党统治”。他续称，“所以我认为，如果中国通过向香港推行这一法律，我认为这是一个很大的错误；并将会给香港人造成严重的困难”。

北京方面，赵立坚对此回应称，“中方坚决反对美方一些政客就中国全国人大会议涉港议程发出的各种噪音，已经向美方提出严正交涉。”他强调，“香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，香港特区立什么法、怎么立法、何时立法，完全是中国主权范围内的事，美国没有资格指手画脚、插手干预。如果美方执意损害中方利益，中方必将采取一切必要措施，予以坚决回击和反制。”