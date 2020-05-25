新冠病毒来源 官媒频使障眼法遭揭穿

中共中央党刊『求是』近日发表长文『科学家如何看待新冠病毒的来龙去脉』，旁征博引，总归想把新冠病毒的来源地指向国外。问题出在哪里，关键是里面引用的西方科学家的证据，多似是而非，断章取义，惹得科学家本人出来打脸。最新站出来的是被『求是』曲解的哈佛大学教授，这位教授说：他从未怀疑过新冠病毒来源于中国武汉。

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我从未怀疑过新冠病毒来源于武汉

『求是』文中称：病毒可能在任何地方最先出现，文中指哈佛大学全球健康研究所主任阿希什·贾哈博士4月接受CNN采访时曾评论，“美国加州圣克拉拉县两名居民分别在2月初和中旬死于新冠病毒，死亡病例并没有外出远游的经历，更没有去过中国，这就说明早在1月中旬，甚至更早，病毒就开始在加州社区传播了。贾哈博士认为，美国有必要回溯1月甚至2019年12月的病例，搞清楚到底最早是什么时候出现新冠病毒的。”文中试图用贾哈的话来证明“最早报告病例的地方不一定就是病毒来源地”。

美国之音就此采访这位教授，贾哈教授表示对新冠病毒来源于中国这一观点没有怀疑。贾哈解释：“我当时说的是，从中国来到美国的第一例有可能比我们之前认为的要更早，有可能是1月初就到美国了，甚至有可能是12月底……中国到美国的旅行往來很多，我们认为这种病毒可能最早在11月中旬就开始在中国传播了。所以完全有可能是11月中下旬有人乘飞机来加州、来美国，12月份我们可能就有了少量病例，尽管我怀疑可能是1月份。”

这位教授强调，“但在我看来，起源是毫无疑问的：我所看到的一切都表明病毒来自中国，来自武汉。”

中国共产党这份机关刊物可能为了更有说服力，大量引用西方报道来试图证明新冠病毒的来源不在中国，但引用手法片面，有意曲解，有明显的蒙混过关的意味。

『求是』还提到中国官媒广泛“引用”的意大利米兰萨科医院生物医学科学研究所所长马西莫.加利的话说，对比意大利新冠患者的病毒株与中国52种新冠病毒序列后，“发现意大利被感染的患者病毒与中国没有联系，它是在意大利境内流行起来的新型冠状病毒”。

路透社5月11日报道则是：加利的团队对意大利境内的新冠病毒基因测序与1月出现在德国慕尼黑的新冠病毒匹配。加利强调，德国慕尼黑的这名新冠患者是通过与一名有上海旅行史的人士接触而感染的。

终于证明了中国的清白？

『求是』还提到剑桥大学遗传学家彼得·福斯特的研究，以证明武汉不是新冠病毒的起源地，而“原始病毒类型感染者“主要位于美国”，“在3月中旬美国境内暴发的新冠病毒，更有可能是来自美国国内而不是来自海外。”这里指的是英美科学家团队分析了自2019年12月24日至2020年3月4日期间从世界各地采集的160个新冠病毒基因组数据，绘制出新冠病毒的原始传播图，发现了新冠病毒的3个变体，A、B和C，A型新冠病毒最接近于在蝙蝠身上发现的冠状病毒，即原始病毒。A型病毒虽然在武汉出现，但并不是武汉的主要病毒类型，反而是由A型病毒变异产生的B型病毒是武汉流行的主要病毒。B型病毒不仅在武汉流行，也传播到了中国各地以及整个东亚。而A型病毒主要的流行地是美国和澳大利亚。在欧洲流行的C型病毒则是由B型病毒变异而来，在法国、意大利、瑞典和英国的早期病例中发现。

由于官媒曲解，中国一时不少舆论误以为新冠病毒是从美国传到了武汉，当时甚至流行着这样一句话，指该研究报告“终于证明了中国的清白，还了中国一个公道”。但是这篇论文的第一作者彼得·福斯特4月中旬接受美国之音采访时明白无误地指出：“A型病毒在美国就成了主要的类型。但它并不意味着因为它是美国的多数类型，所以它就是来自美国，这是一个错误的结论。”他表示，他们的研究虽然不能确切推断出病毒的源头所在地，但可以肯定新冠病毒最早是在中国传播起来的。他认为病毒的最初传播是在中国，也可能是在中国南部，很早就在中国发生了。

法国12月底传播的病毒与谁有关

为了证明“越来越多的国家发现了无中国接触史且发病时间更早的病例。”『求是』举出医学期刊『国际抗菌剂杂志』网站刊登的题为『新冠病毒2019年12月底已在法国传播』的论文，研究人员对14个2019年12月2日到2020年1月16日期间因流感疾病入住重症监护室病例的冷藏鼻咽拭子进行核酸检测时，发现一名2019年12月27日到医院就诊的男子检测结果呈阳性。这一病例与中国没有关联，并且在发病前没有临近旅行史，这表明新冠病毒2019年12月底已在法国传播。

但是，『求是』忽略的是，这项论文的作者之一，巴黎Hôpital Jean-Verdier医院医生科恩对法国『费加罗报』和法新社采访时点明，那位患病的男子极可能是被无症状的妻子感染的，“他的妻子工作周围，接触到很多中国人后裔”，他进一步解释，他的妻子的鱼店紧挨着一家中国人开的日本寿司，店里都是中国员工。科恩同另外一位合作写这篇论文的医生Zahar在接受法国电台采访时表示，发现上述男子的妻子同寿司店的员工“有很多接触”，“而寿司店里的一些员工可能与从新冠疫情肆虐的国家来的新冠病毒患者有过接触。”

曲解或者片面报道西方病毒溯源报道的例子很多，中国官媒四月底广泛报道过法国巴斯德学院一份在BioRxiv网站上预发的一篇题为『法国输入性与早期传播病毒的溯源分析』的论文，将法国检测到的新冠病毒基因序列与全球共享数据倡议组织（GISAID）数据库拥有的基因序列组进行了对比，从而试图勾勒出病毒演变树图谱。『人民日报』5月3日报道时这样结论：“法国的新冠肺炎疫情由一种在本地流传的来源未知的病毒毒株所引发。”，『求是』这样表述：“这说明，导致法国本地疫情暴发的病毒并非来自中国。”

请他们仔细读读我的报告

本台记者为此在5月7日专访了主持这项研究的巴斯德学院基因核糖核酸病毒进化基因组研究员艾蒂安 西蒙-洛里埃（Etienne Simon-Lorière），这位科学家认为中国媒体的报道“这是不正确的说法”，“病毒最早来自中国这一点毫无疑问”，他表示：

“我们的文章中提出的问题是目前我们所掌握的资料并不足以确定病毒从武汉传播到法国的路径，所以我们其实不知道病毒究竟是如何抵达法国的！当然，有几种可能：或者病毒直接来自中国；或者从中国途经意大利抵达法国；或者从中国途经另外的国家例如黎巴嫩等没有基因测序的第三国之后再抵达法国。但病毒最早来自中国这一点是毫无疑问的，只是它的传播途径尚不明确而已。”

这位科学家表示，“新冠病毒的老祖先是在武汉，对我们来说，不清楚的是，武汉病毒是途经什么路线传播至法国的。”他希望报道他的研究报告的中国媒体仔细阅读他的报告：“当然，这或许比较枯燥，晦涩难懂，但是，不要做出太快的结论。”