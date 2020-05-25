栗战书报告谈港版国安法立法：定能顺利完成立法任务

中国全国人大会议5月25日举行第二次全体大会，全国人大常委会委员长栗战书在会上发表人大常委会工作报告。报告中，栗战书表示，人大会议审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》（港版国安法草案），决定提请本次大会审议。他并称，“相信经过代表们的共同努力，一定能够顺利完成这一重要立法任务。”

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根据议程，十三届全国人大三次会议在当天举行代表小组会议，审议民法典草案及港版国安法草案。栗战书在下午第二次全体大会发言时强调，人大常委会听取审议国务院关于香港特别行政区维护国家安全情况的报告，根据《宪法》及香港《基本法》，提出今次的决定，是在新形势下，坚持和完善“一国两制”制度体系、坚持依法治港维护《宪法》和《基本法》、确定特区宪制秩序的重大措施，符合包括香港同胞在内的全体中国人民利益。

关于人大常委会今后工作部分，栗战书提到，坚持依法治港治澳，维护《宪法》和《基本法》确定的宪制秩序，完善全国人大常委会对《基本法》解释制度，从国家层面建立健全特区维护国家安全法律制度和执行机制。他还指出，会坚持对台工作大政方针，坚持“一个中国”原则，坚决反对和遏制“台独”分裂势力，在“九二共识”的基础上，推动两岸关系和平发展。