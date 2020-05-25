研究显示羟氯喹“无效”且增加死亡风险 世卫暂停临床试验

世界卫生组织周一宣布，暂停羥氯喹作为潜在治疗新型冠状病毒的临床试验。法新社援引世卫总干事谭德塞表示，作出这项决定之前，医学杂志《柳叶刀》刊出一篇研究报告指，对感染新冠病毒患者施用羟氯喹无效甚至增加死亡风险。

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法新社报道，世卫在两个月前开始就羟氯喹治疗新冠肺炎展开临床试验，旨在能尽快找到治疗新冠肺炎的有效药物。

谭德塞周一在视频记者会上表示，出于谨慎，世卫暂停羥氯喹作为潜在治疗新型冠状病毒的临床试验。在世卫做出这项决定前，医学杂志《柳叶刀》上周刊出一篇研究报告指出，对感染新冠病毒的病人施用这种药物没有疗效甚至可能会增加死亡风险。

谭德塞表示，目前在全球35个国家的400多间医院正在积极招募测试羟氯喹病患，在17个国家已经有3500人同意测试。

而据《柳叶刀》上刊出的研究，在住院患者中，无论是氯喹及羟氯喹均未证明对治疗新冠肺炎有效，而且这些成份甚至增加了死亡风险或导致病人心律不齐。

谭德塞周一在视频会议上表示，决定暂停由世卫支持的临床试验，以便进行安全评估。但其他寻求治疗新冠病毒的临床试验可以继续。

美国总统特朗普一直推动用羥氯喹治疗新冠病毒。特朗普更透露已服用羥氯喹一段时间预防受病毒感染。

不过，此前，美国食品及药物管理局亦也曾警告，患者服用羥氯喹会引发心律不齐等问题。