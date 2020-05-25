香港国安法引发德国媒体和政要批评

中国人大推出香港《国安法》立法草案，在德国引发了媒体和一些政界人士的批评。香港民主人士黄之锋在德国《星期日世界报》发表文章，要求德国和欧盟对中国实行制裁。

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香港众志秘书长黄之锋和香港公民团体“键盘战线”发言人邝颂晴在德国《星期日世界报》上发表文章说，“我们敦促德国和欧盟通过一项类似玛格尼茨基法案的法律，对中国实施制裁，并在未来与中国的贸易协定中，加入有关香港人权的条款。”文章强调说，即便面对新冠危机引发的经济衰退，“向中国的霸权主义低头也不是解决方法。”

德国一些政界人士对中国的做法表示了谴责。基民盟籍默尔茨在《世界报》上要求欧洲和美国发出明确的叫停信号。他表示，“世界不能在中国当局破坏条约、破坏香港民主时袖手旁观。”

德国广播电台报道说，绿党联邦议会党团主席格林-埃卡特要求德国政府明确地为香港自治而努力。她要求德国外长马斯召见中国驻德大使，向中国预告：一旦中国通过香港国安法，将会带来后果。

柏林出版的《日报》认为，国安法对香港公民社会来说，是一个噩兆。它虽然不意味着香港的终结，但中国安全力量将在香港行动，这毫无疑问意味着巨大转折。香港有可能越来越走向极端化。

德国电视一台表示，北京计划的国安法再次显示了中国领导层的本质。除了镇压，迫害和暴力，中国领导层就拿不出别的招数了。这是中国贫困的证明。对香港来说，国安法则真是一场灾难。