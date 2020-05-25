香港立法会27日审国歌法 港民号召再次示威 警方提前布防

香港立法会将于本周三对国歌条例草案恢复二读以便实施中国国歌法，中国全国人大也将通过港版国安法。港媒报道，已有港民透过网络号召27日前往金钟一带示威抗议，而港警已加强部署，设置路障，严阵以待。港媒称恐将再次爆发警民冲突。香港记协则表示担心港区国安法将使传媒首当其冲。

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据香港01报导， 警方已经提前在立法会所在的金钟一带加强部署，提前设置各种路障，并有防暴警员在水马阵内站岗待命。另外在夏愨道、添华道口以及前往港府总部西翼的入口，警方除了以水马封堵，还加上3公尺高的铁栏，并以铁链把水马和铁栏锁上，增加示威者将砖头和汽油弹掷入港府总部的难度。

同样在金钟一带，通往立法会的中信天桥制高点，也全部被铁栏封锁，天桥上还摆放多个大型水马。而前往港府总部东翼入口和添马公园的海富天桥，警方也在水马阵内站岗巡逻。在前往立法会示威区和龙和道的立法会道，也设有水马，而消防栓也接上了水管，供水炮车随时添水。

报导指出，港警计划26日中午过后封锁龙和道一带，防止闲杂车辆驶近立法会。到27日，更将有3000名防暴警察出动维持秩序。

而香港继24日周日发生较大规模的反对港版国安法示威后，港岛中环国际金融中心商场周一晚仍有集会抗议港版国安法，有数十人参加。

另据香港记协表示，国安法没有透过本港正常立法程序，让公众及新闻团体发表意见，担心传媒将首当其冲，日后任何反对政权的报道或评论极易犯禁，担心实施后仅有的言论、出版及新闻自由空间，将严重萎缩。 记协说，过去不少新闻工作者在大陆内地采访或撰写评论文章，被指违反中国国内国安法而身陷囹圄，现在新闻工作者对前景感到极度忧虑，担心厄运随时降临在他们身上，简单如新闻节目或评论文章都可以成为入罪证据，最终导致传媒被迫噤声，造成寒蝉效应。

记协提到，《基本法》第23条明确规定国家安全法例应由本港自行立法，人大将法律纳入《基本法》附件，并直接在港公布实施，不符合“一国两制，港人治港”精神，有违《基本法》，应撤回授权人大常委会制订国安法的决定。 记协认为，涉及国家安全法律向来是敏感议题，特区政府应考虑本港实际情况，决定何时立法，过程亦应作充分公眾諮询，取得社会最大共识。