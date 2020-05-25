香港街头抗争再起蔡英文强调与港人站在一起将提供救援与协助

中国政府决定推进香港国家安全立法，今天引发部分港人上街头游行对抗，和香港警方陆续发生冲突。台湾总统蔡英文24日晚间在脸书发文说，要与香港人民站在一起，也承诺会持续提供各种可能的人道救援，提供港人必要协助。

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蔡英文说，这几天，中国人大会议正计划绕过香港立法机构，制定所谓「香港版国安法」，严重威胁香港前途；法律如果实施，香港民主自由及司法独立的核心价值将受严重侵蚀，所谓「50年不变」、「港人治港，高度自治」的承诺，也濒临破产。

蔡英文说，她不只一次说过，面对香港人民对自由民主的渴望，解决方案不是子弹、不是制造更多恐惧与镇压，而是真正落实自由民主，真正落实对香港高度自治的承诺，也唯有如此，才是北京与港府当局重新得到信任，让香港社会回归自由与平静的不二之道。

蔡英文说，香港的情势发展，依据「香港澳门关系条例」第60条，香港情势一旦发生变化，可停止适用该条例一部或全部，希望香港情势不致走到这一步，也将密切关注后续发展，适时进行必要的应变措施。

蔡英文强调，在协助受压迫的香港人民方面，港澳条例已有相关规范，过去这段期间，台湾政府部门秉持人道考虑，持续提供各种可能的人道救援。面对情势的变化，国际社会正向香港人民积极伸出援手，台湾也会在既有的基础上，更积极完善及精进相关救援工作，提供香港人民必要的协助。

面对部分香港人士24日发起「反恶法」大游行，国民党24日晚间表示，始终支持香港地区保持有别于大陆地区的民主与自由，早日落实「双普选」；也呼吁台湾政府对于在港的台湾同胞，应尽量提供协助。

国民党表示，近年来，香港人权与自由的变动，受到外界诸多关注；港府与中共当局应尽速建立与反对群众的沟通管道，以利维持香港的安定。为落实中共当局「港人治港」、「高度自治」的承诺，中共当局的国安法草案，宜与香港各界充分沟通，以符合前述承诺，因为中共当局须正视，香港的民主和中国大陆的民主显有不同，唯有充分沟通，方能有效磨合。

国民党指出，中共当局对香港自由民主的尊重与保障，以及将另以「国安」为名，立法规范香港地区运作制度的作法，不仅攸关香港未来，同时也影响两岸关系动向；呼吁中共当局不要误判此一事件可能引发的政治与经济冲击，也呼吁全台所有关心香港稳定与港人权益的团体与人民，给予最大程度的关注，并督促民进党政府于此展现中华民国执政党应有的作为。

国民党也强调，台湾与香港不能相提并论，并将依照中华民国宪法，坚决反对中共当局适用于港澳地区的「一国两制」。

国民党主席江启臣也透过脸书表示，他身为政治学者，也要善意提醒中共当局：任何以「国家安全」为名的法令，都建筑在对人民权利与自由的部分剥夺；因此必须建立在人民对政府的信任与授权上。但这几年以来，中共当局与香港人民最缺乏的正是互信。此刻不思如何强化沟通，寻求港人认同，却强推港版国安法，恐怕反而成为中共当局的国安破口。

江启臣说，去年反送中运动以来，民进党政府对于香港的关心，随着选举的时程节奏，忽远忽近、时强时弱，却从来没有明确动作。目前，民众党已在立法院提案，将港澳民众政治庇护制度化，未来将在立院实质讨论。国民党也将有委员提出相关法案，表达国民党对香港的支持立场。而他更期待，完全执政的民进党政府能具体响应，提出修法意见，以具体修法行动支持香港。别让「撑香港」沦为口惠不实的口号。#