中国军方：反分裂军费适度增长理所应当、很有必要

中国2020年国防预算比2019年增长了6.6%，合人民币12680亿元。针对军费预算的增长，十三大三次会议军方代表团的新闻发言人吴谦大校称，中国国安领域面临新风险挑战、“反分裂斗争形势”更严峻，军费成长“理所应当，很有必要”。

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吴谦是在中国军视网官方微博今天中午播放对他的专访中，发表了上述言论。他说中国在考量国防预算时，手中有两本帐，“既要算经济帐，更要算安全帐”。

吴谦表示，近期以来，中国在国家安全领域面临着一些新的风险挑战。一些国家单边主义盛行，地缘政治风险上升，国际安全体系和秩序受到冲击。“可以说，天下并不太平”。

他称，目前国内安全的威胁多元复杂，“反分裂斗争形势更加严峻”。针对两岸，吴谦点名台湾民进党当局是挟洋自重，在分裂道路上越走越远。针对国土安全和海外利益，他认为这两方面都面临着一些现实的威胁。所以国家安全问题上，必须要保持清醒， “要居安思危，有备无患”。

吴谦说，军费适度增长是履行更多国际责任的需要，有助于中国军队“积极履行大国军队国际责任”。

他还宣称，中国的军费公开透明，开支水平合理适度。国防开支与维护国家主权、安全、發展利益的保障需求相比，与履行大国国际责任义务的保障需求相比，与自身建设發展的保障需求相比，还有较大差距。

因此吴谦表示，中国军费适度稳定成长理所应当，很有必要。