习近平为什么背叛香港

这两天网络流行两段有关中共前领导人与港人交流的视频，一个是已故的与前英国首相撒切尔夫人谈判香港回归的邓小平与香港富豪李嘉诚1990年1月18日的一段谈话，针对港人担忧，邓小平承诺，一国两制长期不变，”就是说50年不变，50年后更没有变的道理“。

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网络还翻出前中共总理朱镕基2012年11月访问香港时受到热烈鼓掌的讲话场面：“我就不相信香港会搞不好，若香港搞不好，不单你们有责任，我们也有责任，香港回归祖国，在我们手里搞坏，我们岂不成了民族罪人？ 不会的！”

为香港一国两制奠定框架的『中英联合声明』还在联合国备案，香港基本法还没有撕毁，中共前领导人的承诺言犹在耳，习近平下令绕开香港，由举手机器中国全国人大为香港立法。许多观察家指出，这是北京对一国两制的践踏，是习近平对香港的背叛。

香港大律师公会周一声明，北京无权在香港立法，无权自行立法：“涉及国家安全涵盖『基本法』第23条的范围应由香港特区“自行立法”，人大常委无权以第18条的机制将‘港版国安法’纳入附件三。”

港版国安法传出后，遭到西方国家强烈谴责，指责北京背弃承诺。最后一任港督彭定康接受『泰晤士报』采访时直陈：“香港人已被中国出卖“。考虑到中国人并没有选择他们的领袖的权力，有人指出应该说香港人被习近平出卖更贴切。那么，习近平为什么选择在这个时候背弃？对从不肯向一步步挤压一国两制的北京政权，不肯对只向北京俯首充耳不闻港人呼声的林郑月娥政府做出丝毫让步的港人下手？

有的分析认为，中国领导人之所以此刻动手，一个很重要的政治考量是希望以『港版国安法』引起的混乱来转移人们对新冠疫情责任的关注，躲避国内外声势浩大的追责要求。中国的统治者疫情之初隐瞒，最终导致新冠病毒全球大流行，造成几十万无辜丧命；还有的分析认为，这是习近平具有”破釜沉舟“性质的个人宣示，这一宣示不仅做给世界看，更是做给国内看，其算计在于习近平害怕港人的抗争与中国国内民众的抗争呼应的风险增大，另外及早对香港下狠手，堵死党内反习势力利用香港与外部力量联络。

但是，如果以毁灭香港自治来巩固自己的权力的话，习近平面临的敌人可能更多威胁可能更大。一个很明显的现象是，港人多年来为维护中国当局当初承诺的高度自治不屈不挠，但是从没有像今天这样更直接地把矛头直指北京。即便在反送中高潮之际，港人的反对目标直接对准的是港府，尽管无人不知，港府的背后是北京。这个星期六，传出中国人大要推行港版国安法后，在香港街头数以万计的人打出了另外一个令人惊心动魄的牌子，上面写着四个大字：”天灭中共!“ 香港人就这样清晰无比地勾勒出谁是要准备毁灭他们前途的摧毁性力量—中共政权，以及这个政权的头子--习近平。在习近平以前，中共领导人虽屡屡试图削弱港人高度自治，但尚知毁坏香港高度自治可能带来的玉石俱焚的可怕后果。最典型的是港人抗议23条立法，当局最后让步。习之前的中共领导人，不希望毁坏香港这个国际金融中心，他们知道保留这样一个自由港对中国利大于弊。特朗普26日向北京发出警告，如果强行推出港版国安法，香港国际金融中心的地位可能不保，习近平真如有分析人士指出的下了“我将无我”、不惜“国将不国”的决心？

有分析指出，习近平对香港的仇恨与他在香港问题上一错再错有关，强行推动修例，引起全城造反，当局被迫取消修例，但为时已晚，港人不甘罢休，提出包括直选在内的五大诉求，直选诉求是几年前雨伞运动的核心诉求，那次被北京拒绝了，“极个别人”被送进监狱。这一次接着反送中再来。警方的粗暴镇压也未丝毫削减香港青年拼死奋斗的决心，中国官媒，香港亲中媒体，营造的所谓”港独“”暴徒“在香港“杀人放火”的弥天大谎也没有迷糊港人的眼睛，去年11月香港地方选举，民主派取得重大胜利，其中许多是第一次参与选举的年轻人。

与其说习近平不能咽下这口气，不如说习近平害怕更大的失败，今年秋季立法选举，民主派很可能卷土重来。那么，与其再败，干脆来个斩草除根，把香港拿过来算了，一旦实施国安法，中国国安人员可以大批进驻香港，可以在一个完全虚化的一国两制的香港，按照他们的意愿抓韩正所说的”极少数人“。所谓“极少数人”，可能对中国大陆生活稍有记忆的人都知道，在中国，何谓“一小撮“，这是一个涵盖极广，随时可以威胁到任何被政权视为异己的人身上，从前国家主席刘少奇，到被当局杀害的遇罗克、张志新，都被他们打成“一小撮”。后来翻身再起的邓小平，也曾经是”一小撮“。

今天，在北京眼中，所谓“极少数人“就是所有敢于批评北京政权的人，或者已经反抗过北京的人，他们对中国大陆的所有异见人士都不会放过，今天，习近平要跟香港的民主人士一个个算总账! 让一国两制死亡，习近平还想独善其身？北京的眼中钉，香港壹传媒集团创办人黎智英形容，香港是中国的最后一个奇迹，若实施国安法，代表奇迹终结。“中共宰杀了那只众所周知的金鹅，就像他们对待果子狸‘、犀牛和其他野生动物一样，以证明习近平的男子气概。香港将沦为一个湿货市场….”他宣示：“我会战斗到最后”。

习近平可能没有想到，香港众志秘书长黄之峰说，香港年轻一代下了“和习近平斗长命”的决心，他对德国之声表示：“我们就看着香港千禧后的一代长命，还是习近平做主席做得长。 ”