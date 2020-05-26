中国近3000名全国人大代表中，有一位年过九旬，她叫申纪兰，山西人大代表。她是一个很特殊的人，年轻时是农村”劳动模范“，1954年当上第一届全国人大代表，一直当到至今，是中国唯一一位从第一届当到第十三届的全国人大代表。前后66年，66次赴北京开会，堪称奇迹。

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中共建政70余年，政治反复无常，许多政治人物的命运大起大落，66年间，申纪兰经历了无数次运动，大跃进，文革，四人帮，改革开放，六四，直到习近平时代。文革打到刘少奇，邓小平时她举手，邓小平上台她仍在台上。

申纪兰的秘诀是什么呢？有人认为，她并没有见风使舵，也没有投机，她是打心底里真的认为人大代表是不能投反对票的。 有人说，用党性代替人性和感情，申纪兰们就不会有任何纠结和痛苦了。因为她就是一个举手机器。

『北京之春』荣誉总编评论：申纪兰之奇，不在于他永远见风使舵，永远投机，而在于它居然能转来转去，而永远内心不纠结，不苦恼，永远不怀疑，不反思。这就不是阿伦特的“平庸之恶”所能解释得了的。“申纪兰称得上中国人大代表中的代表。申纪兰是标本。她最完美地向世人诠释何谓中国人大，申纪兰当了一连13届，共66年的全国人大代表：1，没一次是选出来的，2，永远投赞成票“

网上广传着2012年她在人民大会堂前接受采访的一段视频，记者问：“您平常跟选民有交流吗？在选举的时候跟选民有交流吗？”申纪兰回答：“我没有，我们这是靠民主选举的，你交流就不合适”。

但愿她说的是她相信的，她把党决定让她几十年一贯制当人大代表天真地以为就是“民主”，天知道民主是个什么概念，选举又是什么意思，要不她会说出截然矛盾的一句话：“我们这是靠民主选举的，你交流就不合适”。但有人分析：她可能把“交流”当作请客送礼，贿选说情，所以急忙澄清？

而且，这么多年来，“领导也不和她多交流，只要她举手。下面的，她也用不着交流”，所以她认为，“和选民交流不合适”？

但有网民点赞：这是“唯一一个敢在镜头前说真话的人民代表!”

2010年，她在两会上回答记者：“我非常拥护共产党，做人大代表就是听党话，我从来没投过反对票”。当年习近平还没有当党魁，政治环境似比现在宽松，共青团山西省委微博都批评她：”反右你代表，文革你代表，任何时候你都代表，可你一次也没有代表过人民…..“微博很快被删除，山西团委出来澄清“操作失误“，但是得到广泛转发。

申纪兰还是农民代表吗？2013年山西省委书记袁纯清在人大会上一席话点明申纪兰的现状：“作为正厅级干部，她保持了人民本色，谁能做得到？这是我们的骄傲和自豪。这就是我们理直气壮的理由。”官职和人民本色两全，难得。

她从不上网，但有一年在人大会上说：“我有个想法，网也应该有人管…….想说什么就说什么，咱是共产党领导下的社会主义国家。……这个网，你谁想上就能上？还是要组织批准呢？“没有听过申纪兰有什么提案，这个就算作她的提案吧。

有人嘲笑申纪兰是举手机器，其实，那两千多名代表，谁不是举手机器？无非他们说话可能比申纪兰多一点拐弯抹角而已。申纪兰唯一不同，是举手连着举了66年，这一点，其他代表无法相比。

为表彰申纪兰几十年一贯制，2019年9月29日，中共中央总书记习近平在北京人民大会堂向“共和国勋章”获得者申纪兰颁授勋章。

胡平评论，“申纪兰是个极端的例子，在中国，有很多人是弱化版的申纪兰。今年是六四31周年，看看那些人31年前的所言所行，再看看他们今天的所言所行，这个弯子未免也转得太大了。他们和申纪兰的差别，不过五十步与百步而已”。

“申纪兰最完美地向世人诠释了何谓中国人大”。