冠状病毒：武汉疫情警报是怎样被捂死的

美国总统特朗普5月19日给世卫组织总干事谭德赛的信函指责中国拖延对新病毒疫情发出警报。那么中共当局的真正错误是什么？法国《观点》周刊5月22日刊出该刊驻亚洲特约记者Jérémy André 发自香港的报道。

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美国国会：中国可能有两次犹豫

美国国会信息服务局的报告建立了一个详细的疫情时间线。这份报告的作者结论称，中国似乎没有按照《国际卫生条例》第六条第一款的要求，主动向世卫组织通报疫情。中国政府在通报世卫组织之前，似乎有两次犹豫：一次是当确定新冠病毒是这次肺炎的罪魁祸首，另一次是当中国科学家测序病毒的基因组时。

美国国会的分析表明，即便从2019年12月26日开始，医生的报告和实验室的分析结论叠加识别一种新的冠状病毒，中国卫生当局还是尽一切努力，最大限度地限制和延迟向公众和世卫组织提供信息。

如果说，某些病例后来被发现可以追溯到11月，那么武汉的医院突然增加不明肺炎病例，是从12月16日开始的。2019年12月24日，26日，27日，两间武汉医院向多家基因检测公司寄送了从病患身上取出的样本。

张继先去年就发现人传人和无症状

而最重要的信息，是湖北省医院重症和呼吸科负责人张继先医生在2019年12月27日了解到的。张继先是真正拉警报人。她经历过萨斯，富有经验。她收治了一对上年纪，呼吸困难的夫妇。张继先给他们做了胸部CT扫描，发现二人都有典型新型肺炎症状，于是要求同来医院的老两口的儿子也做胸部CT扫描。据张继先最近在官媒访谈中说，最初这名儿子拒绝，因为他没有任何症状，他以为医院试图多挣钱。但是胸片结果显示，这名儿子虽然没有症状，但肺部严重感染。张继先得出结论：一家三口人不太可能同时染上相同的病，除非是传染病。

张继先当天将这个情况报告给领导，然后她的报告立即被转到江汉区疾控中心。但是这份12月27日递交的报告并没有公诸于众。据张继先说，很明显，她确诊的这两个关键病例，本可以促使中国卫生当局立即通知公众和世界卫生组织: 一方面是人传人，二方面是存在无症状患者，他们有潜在传染的可能性。这些信息导致张继先要求她的工作团队立即戴上N95口罩，穿上全身防护服。

实验室测序结果与医生结论重叠

为了评估局势，10名医生12月29日星期天开会，讨论了九个病例，其中三个是张继先诊断的一家三口，四例与医院附近的华南海鲜市场有关。与会的医生们得出结论：情况“非常”，他们敦促医院立即通知市，省卫生部门。

12月27日这一天，武汉另一间医院，武汉中心医院，接到一个基因测序实验室打来的电话，被告知检测结果是“新型冠状病毒”。随后，多个实验室分别在12月29日，30日，将他们的样本检测结果寄送给武汉的医院和卫生当局。

紧急通知泄露 当局才通知媒体

然而，武汉当局并没有立即行动起来，而是试图对事件保密。12月间30日星期一，15点前夕，武汉市卫生委员会向着做城市的医生们发出紧急通知，宣布华南华南海鲜市场发生不明肺炎，要求上报一切类似的病例。这个文件仅在12分钟后，被泄露到社交网络。在随后几个小时，武汉的医生们，艾芬医生，李文亮医生，在不同的群分享一份艾芬医生确诊新萨斯病毒的病例报告。这些讨论也泄露到社交网络。一月初，急诊科主任艾芬遭到上级的指责，李文亮医生则直接遭到警方的传唤，被警方威胁以散布谣言起诉。

正是在社交网络泄露的文件迫使武汉卫生当局在第二天2019年12月31日通知媒体。当天早晨多家媒体已经已经对流传的“紧急通知”进行了认证。

华南市场是误导？

为什么要等那么长时间才告知公众？中国官方现在的说辞强调，在通知公众之前，有必要进行调查，以确定新疾病的特征。但是，地方卫生当局最终在12月31日下午在其官网提供的信息（已删除，但已由维权人士存档）和给媒体流传的信息极少，如果不是误导的话。

而且这个官方信息完全集中在华南海鲜市场。让人感觉这是一起动物感染事件，而不是一场传染病。尽管已知有多个确诊病例与华南市场无关。这个官方声明还误导说，到目前为止，调查没有发现任何明显的人传人，也没有任何医护人员受感染。

《华尔街日报》最近的一项特殊调查显示，武汉疾病预防控制中心在2019年12月31日将调查人员派往华南市场，但这些调查人员仅仅限于满足取样，也从未对外宣布调查结果，然后是彻底消毒了那个市场。