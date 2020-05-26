孟晚舟引渡案即将裁决 胜利照流出 回中国可能性大增？

孟晚舟5月23日与包括华为副总裁彭博在内的多名支持者在法院前竖起大拇指合照。

加拿大卑诗省最高法院当地时间周三上午就华为财务长孟晚舟引渡案是否符合“双重犯罪”作出裁决，符合：引渡美国；不符合：即刻自由。尽管前途未卜，加国媒体爆出孟晚舟23日在法院前竖起大拇指以示胜利的合照，被指“提前庆功”，当地律师也指胜算几率不小。中国外交部发言人赵立坚5月26日则继续以威胁的语气要加拿大“立即释放孟晚舟”。

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加拿大广播公司5月25日报道，孟晚舟23日傍晚7时左右，与华为副总裁彭博等多名亲友现身卑诗省最高法院门外，笑容满面站在台阶上，竖起大拇指摆出胜利姿势合照。该媒体指出，对于几十个小时后面对引渡裁决的孟晚舟，在公共场合如此表现很不寻常。

温哥华当地律师研判孟晚舟获胜机率很大，曾经参与数百起引渡案的温哥华刑事辩护律师博庭 (Gary Botting) 对加拿大广播公司称，“以前没见过这种情况”，孟晚舟的确很有机会获胜。这位律师还对加拿大『星岛日报』称，孟晚舟获胜机会大约七成。

如果孟晚舟胜诉，法庭即可下令接触解除其脚上配戴的电子追踪系统，随即获得自由，并获得离开加拿大的权利。

也许孟晚舟本人感觉到了什么？不过，在法院作出裁决前，这一切都只构成气氛，一切等待法庭几个小时后的判决，或者引渡美国，或者返回中国。

法庭判决的关键考量是孟案是否构成双重犯罪。按照加拿大法律，被引渡者受指控的行为不仅违反了引渡国法律，而且在加拿大也必须构成犯罪。一月份法庭听证会上，孟晚舟的律师辩称，美国对伊朗实施经济制裁，但加拿大并未对伊朗实施经济制裁，因此，孟晚舟在加拿大不构成犯罪。

孟晚舟是2018年12月1日途径温哥华国际机场转机时，根据美加引渡合作条约，在美国要求下，加拿大皇家骑警逮捕了孟晚舟。美国司法部指控孟晚舟违反美国伊朗制裁禁令，涉嫌金融诈骗，要求加拿大当局引渡孟晚舟到美国受审。美国指控的细节包括孟晚舟作为华为金融首长，2013年向香港汇丰银行作出不实陈述，谎称华为子公司星通科技与华为无关，蓄意误导汇丰银行为华为与伊朗的非法交易提供服务。

2019年1月29日，美国正式提出引渡要求。因此，5月27日卑诗省最高法院的判定至关重要，孟晚舟或者被引渡，或者获得自由。

5月27日裁决后孟晚舟面临两种局面，或者不构成双重犯罪，当天获得自由；或者被引渡美国。在第一种情况下，根据本台蒙特利尔特约记者报道，孟晚舟一旦获胜，可以自由返回中国，但如果检方上诉，将会设法使她无法离境。报道引述加拿大一名移民律师分析，如果孟晚舟获胜，那就是一场与检方争分夺秒的“机场赛跑”，她能在检方提出上诉前登上飞机离开加拿大吗？也许可能，也许不能。

第二种情况，如果法官裁定孟案属于双重犯罪，孟晚舟也不可能即刻被引渡美国，听证会将进入第二阶段，届时将就辩方提出的孟晚舟在温哥华机场被捕时违反宪法权利进行控辩。

孟晚舟被捕后不久，中国抓捕了加拿大公民康明凯和迈克尔作为报复，如果说，孟晚舟被捕仅仅10天就出资1500万加币获得假释，居住在自家舒适的豪宅里，并可在附近小区带着电子追踪脚铐自由行动；两位加拿大公民则不能替自己辩护，没有任何自由行动的可能，可谓过着暗无天日的生活，如果说孟晚舟的案子在加拿大是公开审理的，有一个律师团队辩护；加拿大两位公民连外界探视都受到严格限制，很长时间不知关押在何处，一直处在严酷的囚禁状态。

周二，中国外交部发言人赵立坚要求“加方”“立即释放孟晚舟女士……以免中加关系持续受到损害”。当记者反问如果孟晚舟周三获释，中方是否也会尽快释放两位加拿大公民时，赵立坚的回答似是而非，不知所云：“我已经非常明确地阐明了中国政府在有关问题上的立场”。

加拿大是法治国家，中国一直拿孟晚舟案要挟加拿大政府，也令加方哭笑不得。加拿大总理杜鲁多5月21日遗憾地表示，中国不懂加拿大司法体系是完全独立的，继续把关押两位加拿大公民与逮捕华为一名高管联系在一起”，“这一点加拿大与中国完全不同。他们不明白，我们既不可能，也没有愿望去干预我们独立的司法体系”。