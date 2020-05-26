松动防疫管控：默克尔开始褪色

德国总理默克尔手中还有多少权力，一直是人们关注的话题。松动防疫管控后，默克尔在国内开始褪色，在欧盟则面临阻力。德国政府拯救汉莎航空公司的计划，以及默克尔和法国总统马克龙就新冠危机共同推出的复苏基金，都将面临阻力。

广告 继续浏览后续

在新冠危机初期，默克尔处理危机的手段受到多方好评。默克尔受欢迎度迅速飙升。但松动管制开始后，松动管制成为各州州长的事儿，默克尔开始褪色。

经过数周谈判，德国政府于周一推出了90亿欧元挽救汉莎航空公司的方案。但专家们很快批评说，这一挽救方案有利于汉莎的股东，不利于纳税人。另外，政府投入90亿欧元，挽救股市值才只有40亿欧元的汉莎，但却没有争取到多少对汉莎的影响力，也受到经济专家的诟病。该挽救计划还需受到欧盟的批准。但欧盟要求汉莎割让部分权利给廉价航空公司，默克尔表示将抵制欧盟。默克尔与欧盟之间将展开一场艰苦的战斗。

默克尔和法国总统马克龙日前共同推出了价值五千亿欧元的复苏基金，也没有受到盟国积极响应。意大利立即反对。所谓的节俭四国奥地利、瑞典、丹麦和荷兰则针对德法倡议提出了反提案。默克尔在欧盟将遇到多方阻力。

柏林出版的《每日镜报》认为，在外国，人们认为默克尔是个富有声望的领导者。她引导德国走出了危机，使德国比任何其他欧洲国家都成功。但在国内，人们几乎不谈她的领导力，而更把她看成是各种不同势力之间的主持人。和联邦各州州长会谈时，默克尔有时就跟一个普通的州长差不多。联邦制的强盛显示了政府权力的有限。默克尔在新冠政策中，面临被夺权的危险。

慕尼黑《水星报》就德法倡议表示：新冠危机显示，要挽救欧盟，这一回不可能靠美国了。美国和中国都会在危机终结时，成为数字大国。德国如果不想成为附属品，就必须和北部成员国共同行动，帮助受到危机严重冲击的欧盟伙伴国，强化欧盟。对柏林来说，复苏基金是对未来的投资。