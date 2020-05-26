王志民：订港区国安法贯彻习近平总体国家安全观

中国全国人大代表、香港中联办前主任王志民5月25日表示，全国人大涉港决定草案是为了从国家层面解决有关问题，并指这是贯彻中共总书记习近平的总体国家安全观。

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据香港电台报道，当地时间5月25日上午，十三届全国人大三次会议广东代表团审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》，王志民在会上发言形容，这是从当务之急与从长计议并重，以解决香港多年乱象的重大举措。他指出，有关决定可以从根本上回应中国民众，包括香港人的多年担忧和期盼。

现任中共中央党史和文献研究院副院长的王志民在周一于广东代表团分组审议决定草案时谈道，这是从当务之急与从长计议并重，以解决香港多年乱象的重大举措。王志民相信，有关决定可以从根本上回应国民，包括香港同胞的多年担忧和期盼。

据公开资料显示，王志民是福建师范大学经济法律学院政治经济学专业博士研究生，1992年担任新华社香港分社办公厅副处长、处长，2006年起在中联办担任职务，2017年成为中联办主任。2020年1月，国务院宣布免去王志民的中联办主任职务，他被调到中央党史和文献研究院担任副院长。