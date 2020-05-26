白宫：特朗普不满北京做法 质疑香港未来金融地位

法新社消息，美国白宫周二表示，如果中国将港版国安法强加给香港并剥夺香港自治，香港“将失去国际金融地位”，这一警告直接来自特朗普。而美国联邦参议员周二承诺将尽快提交针对中国高官的制裁法案，以阻止中国人大通过香港版《国安法》。

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路透社消息，美国白宫发言人凯莉·麦卡尼（Kayleigh McEnany）周二表示，如果中国掌控香港这个前英国殖民地的控制权，很难想象香港还能继续成为国际金融中心。麦卡尼并说，有关香港可能失去金融中心地位的警告是发自美国总统特朗普，特朗普对北京的港版国安法“很不满意”。

另据法新社报道，美国联邦参议员周二承诺将尽快提交针对中国高官的制裁法案，以阻止中国人大通过香港版《国安法》。美国有关议案旨在对“所有被控破坏香港自由及自治的中共官员进行制裁”。

法新社援引法案发起人之一的共和党参议员帕特·图密（Pat Toomey）表示，“尽管中国不是民主国家，但中国的领导人“对这种政治压力会极为敏感”。帕特·图密透过电话向媒体表示，“当动用此类制裁手段触动到其经济和金融利益时，面临巨大压力的（中国政府）可能避免采取此类措施。” 他说：“我希望此举能够避免出现最坏的情况，有利于香港人民的福祉。”

该法案的另一发起人，民主党同事克里斯·范·霍伦（Chris Van Hollen）则呼吁参议员向中国当局“传达非常强烈的信息”。他警告说：“时间比以往任何时候都紧急，我们打算迅速采取行动。”

帕特·图密在接受香港《苹果动新闻》访问时批评北京“加速并有系统地否定对港人基本人权保障的承诺”，他表示有超过千人在反政府示威中被捕、15名民主派知名人士被“高调”逮捕，形容“港版国安法”令人担忧香港的人权及自由遭到剥夺。 帕特·图密表示，如果中国人大常委会通过“港版国安法”，他不会对美国国务卿蓬佩奥在即将出炉的一国两制认证报告中、决定香港自治程度不符认证标准感到惊讶。

帕特·图密强调，他提出的法案重点在于，针对与涉及违反对港承诺的个人及官员有业务来往的银行，这些针对资金或资产的措施，料会有更大反制作用。

另一提案人、民主党参议员克里斯·范·霍伦在访问中强调，2人提出的法案是去年通过的《香港人权及民主法案》的“补充”。被问到美国国会能否给予特朗普政府给予足够压力时，范·霍伦认为，特朗普能“辨识”目前局势，他期望中共能明白其决定会造成严重后果。 至于制裁对两国关系及经济利益的影响，图密表示，希望美中双方可保持贸易关系，但认为其中有不少重要方向需重再处理。范·霍伦也表示，不希望美中陷入“新冷战”，但强调中共要作出决定。他重申通过“港版国安法”并非双方利益所在，中共应明白需向在不同国际协议中作出的承诺“并非一纸空文”。