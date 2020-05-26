美国新冠病毒死亡人数逼近十万，特朗普再次使用“中国病毒”一词

美国的新冠病毒疫情不见减缓迹象，死亡人数逼近10万人的关口；特朗普总统在推文中再次使用“中国病毒”（China Virus）一词。

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特朗普总统不久前曾说，若疫情控制得当，美国新冠病毒死亡人数可能远低于预估的10万人，但据约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)每日发布的统计，截至美国东部时间5月25日，美国已有163万人确诊感染新冠病毒，9万8000人死亡。

特朗普25日在推文中提到“新冠肺炎”时，加以附注说明“有时也称‘中国病毒（China Virus）’”。这是特朗普自3月新冠病毒在美蔓延、同时遭到中国政府外交部发言人将新冠病毒发源地嫁祸给美国，而公开称呼“中国病毒”（Chinese Virus）后，再次使用“中国病毒”一词。

3月，特朗普曾被媒体拍下，他将讲稿中的新冠病毒，涂改为“中国病毒”的画面。随着疫情蔓延，在美亚裔遭其他族裔语言甚至肢体攻击事件接连发生，3月底特朗普公开表示，这不是亚裔的错，并停止使用“中国病毒”一词。

特朗普再次使用“中国病毒”一词，预料将引发另一波种族主义的争论。华裔医师顾优静（Eugene Gu）在特朗普推文下留言称，种族主义也是一种病毒，将阴险传播并破坏美国社会基础；顾优静批评，特朗普是故意发动种族主义想赢得连任，但亚裔只是想生存下来。