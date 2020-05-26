香港立法会二读辩论“国歌条例草案” 港民号召发起“5.27大三罢”

香港局势继续引起各界关注。香港泛民主派反对的“国歌法”，预定6月4日在立法会三读表决，而当日正是1989年“六四”事件周年纪念，香港网民计划发起当天包围议会等抗议行动。另外，香港立法会今天将对“国歌条例草案”恢复二读，港警在立法会一代严加部署，防止新一波冲突爆发。

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据香港媒体报道，香港立法会今天将对“国歌条例草案”恢复二读，以便实施“中国国歌法”，加上全国人大将通过“港版国安法”，港警提前在立法会所在的金钟一带加强布防，摆设各种路障。

港媒报导说，香港民间号召发起“5.27大三罢”（罢课、罢工、罢市）抗争行动。有民众透过网络号召，今天周三前往金钟一带示威抗议表达诉求，恐再次引爆警民冲突。据称，港警将派出3000名防暴警察维持秩序，港警并在立法会和政府总部周围加强布防，设立水马和铁网。

另外，香港支联会计划周日举行“毋忘六四”游行遭警方反对，支联会向公众集会及游行上诉委员会提出上诉被驳回，支联会表示，当日将改为“遍地开花”在各区摆街站。

支联会主席李卓人说，政府陆续重开社区设施及复课，主办方也愿意接受防疫指引，质疑警方反对与政府放宽安排不对称，借此打压言论及集会自由。

代表警方的律政司律师陈嘉恒反驳，他引述卫生署专家反对大型聚会认为，主办方预计1000人参与，难以确保每人正确戴口罩及保持距离，加上未能识别参与者身分，一旦有人确诊时无法追踪。