黎智英呼吁让更多港人移民台湾

台湾总统府发言人张惇涵周二表示，欢迎香港人民及专业人士申请来台长期居留或定居。壹传媒集团创办人黎智英呼吁台湾允许更多港人移民。中国在香港推出“港版国安法”引起港人恐慌，香港学者称，港人担忧自由遭打压，可能会加快移民趋势。

广告 继续浏览后续

《中央社》消息，香港壹传媒集团创办人黎智英周二在推特发文并标记台湾总统蔡英文，问“是否考虑放宽移民法，允许更多港人移民台湾”？台湾总统府发言人张惇涵周二回应，“事实上，现在就有香港人民移民到台湾，如果壹传媒集团创办人黎智英要提出申请，现在就有相关机制可以办理，台湾政府也会依法提供必要协助”。

张惇涵周二晚间回应指出，诚如蔡英文总统所述，政府部门秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。面对各项情势的变化，会在既有的基础上，更积极的完善及精进相关救援工作，提供香港人民必要的协助。张惇涵说，相对中国和其他外籍人士，台湾对香港人民的移民政策是相对友善合理的，欢迎香港人民及专业人士申请来台长期居留或定居。

据内政部移民署统计，去年来台居留港人达5858人，较107年增加4成以上。自爆发反送中运动后，从去年9月起至今年3月，每月港人居留人数均超过600人，较往年同期多；移民署指出，近年港人来台居留定居有增加趋势。

另外，对于香港近年出现的“移民潮”，香港01引述香港民意研究所副行政总裁钟剑华指出，移民现象和社会累积不安及不满有关，近年香港的政治环境、北京治港政策的转变是重要因素。

近期“港版国安法”风波中，搜寻引擎谷歌的关键字趋势也显示，查询“移民”和突破中国网络防火墙的“VPN”搜寻量同时上升。 钟剑华指，港人担忧自由遭打压，既有价值受冲击，可能会加快移民趋势。

港人可依“香港澳门居民进入台湾地区及居留定居许可办法”规定，以投资移民、就业和就学等方式申请在台居留。

学者钟剑华分析，香港主权移交前的移民潮，是以持有一定资产的中年人为主，选择移民欧美国家；而如今咨询移民的却是年轻人，考虑的则是如台湾等移民成本较低的国家。