中印边界相互增兵加战火压力 特朗普或自荐调停

美国总统特朗普继指控中国未做新冠汉肺炎疫情因应，又扬言要对北京强推“香港版国安法”祭出制裁后，今天上午突然推文表示，他已告知印度与中国，美国愿调停中印边境争端。一向不愿介入国际纷争的特朗普，选在美中紧张升高之际，突然决定介入中印争端，背后理由值得观察。

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据中央社今天报道称，中印边境冲突未歇，特朗普参一脚说：愿调停争端。

据特朗普今天上午发出推文表示，已经告知印度与中国，美国已经准备好、愿意且能够斡旋或调停中印现在激烈的边境争端。

印度与中国部队5日和9日在拉达克（Ladakh）地区班公错湖（Pangong Tso）及锡金中印实际控制线（LAC）一带发生互殴、丢掷石块等大规模斗殴后，双方谈判破裂，中国又增兵5000人到拉达克班公错湖、狄姆乔科（Demchok）和加万谷（Galwan Valley）等地的4、5个冲突对峙点。

据消息，印度总理莫迪（Narendra Modi）日前主持国安会议讨论相关局势，会中提及除增兵边境，拒绝现状被改变外，也将透过政治外交管道寻求解决这次危机。

据该报道，先前还不清楚特朗普是否接受莫迪请求，协助解决中印边境争端，但一向不愿介入国际纷争的特朗普，选在美中紧张升高之际，突然决定介入中印争端，背后理由值得观察。

数周来，特朗普不断公开谴责中国未能在第一线控制疫情，导致2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情全球蔓延。在中国坚持推动实施港版国安法，美国总统特朗普昨天表示，他准备本周对中国采取强而有力行动，但是没有说明细节。