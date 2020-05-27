中国专家否认新冠肺炎源自武汉海鲜市场与武汉病毒研究所

中国科学家近日表示，他们已排除武汉市一个实验室和一个海鲜市场为新冠疫情源头的可能性。据OR--商业新媒体今天报道说，这是中国科学家迄今为止针对美国官员和其他人关于疫情潜在源头的指称作出的最详尽反驳。

广告 继续浏览后续

据OR--商业新媒体报道称，中国排除武汉海鲜市场和病毒所为新冠疫情源头的可能性。武汉病毒研究所所长王延轶上周末接受中央电视台下属机构采访时称，新冠病毒是该研究所以前完全没有研究过的病毒，因此不可能是从该研究所泄漏的。武汉病毒研究所处于围绕一起潜在实验室事故的指控的中心。

此外，武汉一处海鲜市场最初被怀疑是新冠病毒传播给人类的途径，但中国国家疾控中心主任高福周二称，对从该市场提取的样本进行检测后，未发现该市场所售动物与该病原体之间存在联系。高福在中国官媒发表的评论文章中称，现在看来该海鲜市场也可能是受害者。

据该报道，这些表态旨在驳斥美国政府高级官员被北京方面视作专门针对中国的做法。

自去年年底武汉发现新冠病毒以来，这种致命病原体的源头问题已经成为导致中美之间产生摩擦的一个重要因素。全球新冠病毒感染者超过550万，死亡病例逼近35万例，各地经济均受到打击。

美国官员指责北京方面缺乏透明度，而这种透明度或许本来可以帮助控制疫情扩散，并且特朗普(Donald Trump)已经暂停了对世界卫生组织(World Health Organization, 简称WHO)的资助，理由之一是WHO“未公开要求中国允许对病毒源头进行独立调查”。中国政府则称其应对措施挽救了生命，为其他地方的决策者和科学家预先采取行动应对这场公共卫生紧急事件争取了时间。

中国外交部长王毅周日在北京举行的一次记者会上表示：“中方与美国一些政客之间的分歧，是真相与谎言的距离，是科学与偏见的对比。”

活体动物交易是一个已知的疾病来源，中国对活体动物交易监管松懈，而华南海鲜市场是一个此类交易的区域性中心，该市场此前已受到外界的密切审视。武汉病毒研究所长期从事疫苗和其他对危险病原体反应的研究，这引发了该所发生病毒泄漏的猜测。

该报道称，这些来自中国科学家的评论都是针对一些美国政客大肆宣扬的说法，这些说法起源于非主流媒体的理论。这些理论认为，上述实验室的一个问题可能导致病毒泄漏至武汉城市内，而该实验室邻近华南海鲜市场的位置可能在病毒传播中发挥了作用。王延轶在此次采访中表示：“这种说法完全是无中生有。”