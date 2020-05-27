中国人大明表决香港版国家安全法 新华社说香港110万人联署相挺

“港版国安法”28将在中国全国人大会议表决，香港近期发生多起反对示威，不过，香港《新华社》26日的消息指出，香港有超过110万名市民参与街头及网上联署的“撑国安立法”签名行动。

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据东森新闻今天报道称，新华社指110万港人连署挺“港版国安法”，香港社会可以拨开云雾。

“港版国安法”28将在大陆全国人大会议表决，香港近期发生多起反对示威，不过，香港《新华社》26日指出，香港有超过110万名市民参与街头及网上联署的“撑国安立法”签名行动。

新华社报导提到，香港各界“撑国安立法”联合阵线从24日发起签名行动，行动将持续至31日，三日来在香港多区设置街站2005个／次，收集到超过73万个市民现场签名以及逾40万个网上签名，共有近114万名香港市民表示支持。据新华社指出，连署期间，多位港府官员也到街站参与签名，呼吁市民支持涉港国安立法，停止“黑暴”和“揽炒”，让香港早日重回正轨，“他们为街站义工朋友们打气加油，现场气氛热烈，市民情绪高涨。”

据香港各界“撑国安立法”联合阵线介绍，特区政府政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波以及公务员事务局、政制及内地事务局、环境局、食物及卫生局、民政事务局、劳工及福利局、保安局、运输及房屋局、商务及经济发展局等部门主要官员当日均到街站签名。

报道称，联合阵线发言人呼吁市民通过签名行动凝聚力量，保障国家安全，维护香港稳定繁荣，让社会重回正轨，让广大市民安居乐业，“签名行动还有5天，请尚未签名的市民踊跃参与，齐撑国安立法！”