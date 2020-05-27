中国称将反击香港议题采制裁的错误行径

中国外交部发言人赵立坚周三称，香港是中国的特别行政区，维护国家安全历来是中央事权。香港特区维护国家安全立法问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。对于外部势力干预香港事务的错误行径，中方将采取必要措施予以反制。

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据路透社今天报道称，中国外交部称对于外部势力干预香港事务的错误行径，将采取必要反制措施。据中国外交部发言人赵立坚在今日外交部例行发布会上，针对路透社记者提问的有关美国称将针对中方涉港国安法对中国作出强有力回应的问题，做出上述回应。

美国总统特朗普周二表示，美国正准备就中国的港版国家安全立法做出强力回应，将于周末前宣布。

据赵立坚重申，中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。如果有人要执意损害中方利益，中方必将采取一切必要措施予以坚决回击。

香港立法会周三恢复审议《国歌条例草案》，自早上起多区出现示威，警察在中环的核心金融区使用胡椒弹枪驱散在场人士。

该报道称，香港国安立法也令市场惴惴不安，香港富豪、长和集团高级顾问李嘉诚周三首度作出回应。他称，任何国家对自身国家安全问题有权责，大家不必过份解读；通过《港区维护国家安全法》，望能纾缓中央对香港的担忧，发挥长远稳定发展的正面作用。