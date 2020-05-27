中方向巴西国会施压信函被公开 “台湾万岁“一时成最热推文

这可能是战狼外交又一次失策，中国驻巴西大使馆5月13日向巴西议会致函，要求巴西议员不要理睬台湾总统就职典礼。这份公函被一名议员在推特公布后在巴西引起强烈反响，“台湾万岁“ 「#VivaTaiwan」突然成为热门推文。

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巴西众议院议员保罗.马丁斯5月25日在推特上公开了中国驻巴西大使馆给巴西众议院的这份份信函。中国使馆在这封信中要求巴西国会”提醒并约束“议员，对台湾总统蔡英文就职典礼保持沉默。不要发贺电，不要互动等等。

信件经议员在推特公布后，引起许多巴西网友不满，一时间，”台湾万岁“成了推特的热门趋势第一名，有关台湾的话题成了热门话题，有些网友发推称，”我们跟台湾站在一起“，有的说，”大家都要对共产主义说不“，”希望台湾永远自由“，”向台湾民主致敬“，”祝贺蔡英文总统就职“等等。

台湾总统蔡英文发推回复巴西推友，”“感谢你们，我在巴西的所有的朋友，感谢你们善意的祝贺，我希望你们都安全、健康。台湾万岁，巴西万岁”。“

中国本来与巴西关系不错，但新冠病毒爆发以来，屡屡出现风波，先是巴西总统的儿子、国会议员爱德华多.博尔索纳罗把新冠病毒称作”中国病毒“，遭中方指责”辱华行为“，中国驻巴西大使杨万明要爱德华多道歉；随后，巴西教育部长温特劳布也发推文暗示病毒大流行或帮助中国“统治世界”，也遭到中国使馆的抨击。