中美互不信任恶化 84%美国人不相信北京疫情信息

国际社调机构“皮尤研究中心”（Pew Research Center）发布的最新一项民意调查显示，美国民众对于中国处理新冠疫情，以及对中国形象持负面批评看法的人数持续增加。超过84%的受访者对于中国政府信息持不可信看法。

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据自由亚洲今天报道称，皮尤中心：美国对华持负面批评看法民众持续增加。

国际社调机构“皮尤研究中心”（Pew Research Center）发布的最新一项民意调查显示，美国民众对于中国处理新冠疫情，以及对中国形象持负面批评看法的人数持续增加。结果显示，近三分之二的受访美国民众对中国处理疫情持批评看法，并且在名列5个处置疫情不力国家当中，中国排名垫底；

据调查发现，几乎所有受访美国民众都对中国政府发布的疫情信息持不信任态度，超过84%的受访者对于中国政府信息持不可信看法，其中49%的受访者所持看法为“完全不相信”；而针对疫情之后中国在全球的形象，半数美国受访民众认为，中方的影响力正在削弱。

该报道说，调查还发现，美国民众当中，76%的共和党人或共和党倾向受访者认为中方应对疫情不力，54%的民主党人或民主党倾向受访者持同样看法。而对于中国政府发布的疫情信息持不信任看法的两党民众，共和党高达92%，民主党高达78%。

据“皮尤研究中心”表示，这项于4月29日至5月5日进行的调查，为今年3月相关中国形象调查创历史最低点之后的再次下滑。