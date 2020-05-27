习近平重手打贪去年司法起诉倍增

中国国家主席习近平打贪下重手，根据中国最高人民检察院公布的报告，去年中国因贪腐而起诉的案件数几乎倍增。据中国人大全国会议透露，去年共审理2万5000件涉及贪腐、渎职与贿络的案件，总计2万9000人遭判刑。消息说，截至目前为止，习近平推动的打贪已有超过百万名中共干部受惩处。

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据中央社消息，习近平打贪，中国去年涉贪起诉倍增。

该报道称，中国国家主席习近平打贪下重手，根据中国最高人民检察院日前公布的报告，去年中国因贪腐而起诉的案件数几乎倍增。报道引述法新社消息，这份由最高人民检察院呈交全国人民代表大会的年度报告指出，去年共有1万8585人因涉贪遭起诉，比2018年增加90%。

16宗案件的涉案人是省级或部长级的中共干部，包括被控收贿的前云南省省委书记秦光荣。而最近反贪行动锁定的高层官员则包括中国船舶重工集团前董事长胡问鸣，以及中国公安部前副部长孙力军，两人皆因“严重违纪违法”，分别在5月和4月遭到调查。

这份周一下午经全国人大审议的报告指出，去年中共党员涉案而移送检方侦办的案件数增加50%。另据最高人民法院周一公布的工作报告指出，去年共审理2万5000件涉及贪腐、渎职与贿络的案件，总计2万9000人遭判刑。

中央社说，截至目前为止，习近平推动的打贪已有超过百万名中共干部受惩处，成为习近平就任国家主席7年来的一大政绩；但批评者指控，反贪向来针对习近平的政敌。