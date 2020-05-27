加媒记者追问发言人加法院如作出对孟晚舟不利裁决中方怎么办

中国外交部例行记者会上，加拿大媒体记者曾四次追问孟晚舟案，外交部发言人赵立坚表示，加方应当切实纠正错误，立即释放孟晚舟，并确保她平安回到中国。加拿大记者再问，如果加拿大法院作出对孟晚舟不利裁决，中方是否会采取报复措施？赵立坚回应称，不回答假设性问题。

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据世界日报今天报道，加媒4问孟晚舟案，赵立坚指：加方应立即放人 确保平安回中。中国外交部26日例行记者会上，加拿大媒体记者四次追问孟晚舟案，外交部发言人赵立坚表示，加方应当切实纠正错误，立即释放孟晚舟，并确保她平安回到中国。

据该报道，记者会上，环球邮报记者问道，加拿大的法院将宣布对孟晚舟有关案件的裁决结果，中方有何期待？

赵立坚表示，中方在孟晚舟事件上的立场是一贯的、明确的。美加两国滥用其双边引渡条约，对中国公民任意采取强制措施，严重侵犯中国公民的合法权益，这是一起严重的政治事件。中国政府维护中国公民正当合法权益的决心坚定不移。加方应当切实纠正错误，立即释放孟晚舟，并确保她平安回到中国，以免中加关系持续受到损害。

环球邮报记者再问，如果加拿大法院作出对孟晚舟不利裁决，中方是否会采取报复措施？赵立坚回应称，“不回答假设性问题。”

据该报道，随后该记者又问，孟晚舟案在加拿大是公开审理，并且有律师团队为其辩护。但加拿大公民康明凯、史佩弗两人却不能为自己辩护，对此有何评论？

据赵立坚表示，关于康明凯、史佩弗两名加拿大公民个案，中方已多次阐明立场，他们涉嫌从事危害中国国家安全活动，中国司法机关依法独立办案，依法保障有关加拿大公民合法权利。赵立坚强调，中方始终依法保障康明凯、史佩弗的合法权益。

最后，该记者第四次追问，中方是否期望加方宣布释放孟晚舟？如果加方这么做了，中方是否会尽快释放康明凯和史佩弗？赵立坚则明确回应，“已经非常明确地阐明了中国政府在有关问题上的立场。”