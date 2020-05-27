加拿大法院裁决孟晚舟案符合“双重犯罪”为引渡铺路

加拿大法院5月27日对华为财务总监孟晚舟引渡案宣布裁决，支持检方主张，裁定孟晚舟的行为构成“双重犯罪”。此一裁决为孟晚舟的引渡案铺路。据悉，孟晚舟27日出庭，并听取法庭所作判决。

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据中央社发自温哥华的综合报道，加拿大法院今天宣布对华为财务总监孟晚舟引渡案的裁决，支持检方的主张，宣布孟晚舟的行为构成“双重犯罪”。这项裁决为引渡听证会6月开始进入第二阶段铺路。

美国司法部指控孟晚舟违反对伊朗的制裁禁令，并且涉及银行欺诈，要求加拿大当局将孟晚舟引渡到美国受审。加拿大卑诗省最高法院27日上午就孟晚舟的行为是否在加拿大和美国均构成犯罪，即是否涉及“双重犯罪”，作出上述裁定。

加拿大根据与美加司法引渡协议，在美国的要求下，于2018年12月1日在温哥华机场逮捕了孟晚舟。美国指控孟晚舟2013年向香港汇丰银行作出不实陈述，谎称华为的子公司星通科技（Skycom Tech）与华为无关，让汇丰银行为星通科技公司提供金融服务，面临违反制裁和经济损失的风险。

之前，华盛顿5月中旬出台针对华为的更严厉的管制措施，要求所有使用美国专利技术的公司，不得向华为出售半导体芯片。