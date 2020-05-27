勿忘六四游行上诉失败 香港支联会改遍采地开花

香港支联会计划本月31日举行六四纪念游行遭警方反对，上诉后仍被驳回。支联会除质疑警方藉疫情打压集会自由，并称计划当天将在各区摆摊“遍地开花”。至于6月4日维园晚会，也将面临31年来首度停办。

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据中央社今天报道称，香港六四游行上诉失败，支联会改倡遍地开花。

该报道综合香港电台和明报消息，香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）原预定31日举行“毋忘六四”大游行。但警方以疫情和“限聚令”为由反对游行，指集会游行属人多聚集的高危险活动，会增加参加者和其他市民感染病毒的风险。

支联会之后再向公众集会及游行上诉委员会提起上诉，但被驳回。

据支联会主席李卓人表示，政府已陆续重开社区设施及复课，主办单位也愿意接受防疫指示，但警方的反对和政府的放宽措施并不对称，是借此打压言论和集会自由。

代表警方的律政司律师陈嘉恒则指，主办单位预计有1000人参加，难以确保每个人都正确配戴口罩、保持距离，且无法识别参与者身分，一旦有人确诊将难以追踪。

支联会也决定，31日将改在香港各区摆街站（摆摊），“遍地开花”。

此前，港府将“限聚令”延长至6月4日，同时尚未开放维多利亚公园足球场的申请，这意味着，1990年起每年举办的“六四”维园晚会，将首度面临停办。

5月时，澳门民主发展联委会（民联会）主办的“六四”图片展，也被当地政府以疫情为由取消场地借用申请。

中央社说，香港和澳门这两个中国领土上，原本还能公开纪念“六四”的城市，今年恐怕都不会有大型纪念活动。