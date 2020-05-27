孟晚舟即使胜利或仍需应对加政府上诉?

华为首席财务官(CFO)孟晚舟是否引渡美国一案，一加拿大法官将在周三做出一项关键法律环节的判决，如果做出的是有利的裁决，则孟晚舟在历经18个月的居家监禁之后将可获得释放。据路透社说，如果法官的裁决支持孟晚舟，则她可以继续留在加拿大，让加拿大政府有时间来决定是否提出上诉。

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据路透社今天报道称，华为CFO孟晚舟是否引渡美国？ 加拿大法院周三裁决是关键。不列颠哥伦比亚省高级法院大法官Heather Holmes将就引渡案的双重犯罪指控作出裁定，确定孟晚舟的行为在她被捕时是否在加拿大和美国均属于犯罪。这项裁决将于周三1800GMT公布。

现年48岁的孟晚舟于2018年12月在温哥华应美国要求被捕，因美国指控她犯下银行诈欺，并在华为关系企业与伊朗的交易上误导汇丰(HSBA.L)。孟晚舟主张自己并未犯罪，正力抗引渡的要求。

孟晚舟一案导致中加两国关系紧张。

据孟晚舟的律师团在1月时辩称，孟晚舟被捕时加拿大并未制裁伊朗，所以孟晚舟的行为在加拿大不属于犯罪。而代表加拿大政府的检察官则认为，说谎本身就是欺诈，无论是否存在制裁。

报道称，常驻温哥华的引渡律师Mo Vayeghan说，被告律师的论据“有可能成功”，但他们“面临一场艰苦的战斗”，因为检察官“强调欺诈是这起刑事指控的核心”，而不是制裁。如果法官的裁决支持孟晚舟，则她可以继续留在加拿大，让加拿大政府有时间来决定是否提出上诉。

如果法官的裁定支持加拿大政府，则该案将在6月进入下一阶段，辩论加拿大官员在逮捕孟晚舟时是否遵守了法律。预计在9月的最后一周和10月的第一周进行结案辩论。