孟晚舟案判决前夜 中国或威胁拿英国为封杀华为祭旗

据台媒报道，因为美国最近针对华为采取的行动的影响开始显现，美国加大制裁力度，禁止在华为内部芯片的开发和合同制造中使用美国技术。中国对此做出了回应，北京的《中国日报网》英文版发表社论《如果英国决定将华为排除在外，英国将为此付出代价》表示：将“歧视性的政府干预大幅度升级，几乎可以肯定会受到大陆的报复性反应。”

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据中国时报今天报道称，中国对封杀华为着手报复，英国恐先被祭旗。消息说，华为参与英国5G建设计划生变，中国官方媒体已扬言报复。

中国发出警告的看似目标是英国政府，据报导现在英国政府正在重新考虑允许华为进入其5G网络的决定。但是，实际上，中国的警告是反对任何可能损害华为的政府。社论说：“大陆政府对华为在海外的对待方式非常重视，而且从字面上看，华为越来越被视为两国关系的试金石，所以被报复的对象应该很容易预测。”

据《富比士》杂志消息：我们知道，华盛顿的最新举动一旦来临，将会引起北京的升级和反击。华为在报告其2019年业绩时已预示。当时的轮值董事长徐直军警告说：“中国政府不会袖手旁观，看着华为在砧板上被杀。”现在美国已经实施了威胁，大陆也威胁要采取下一步行动。

该报道称，英国在1月时表示，5G并必排斥华为，但四个月后，情势又有所改变，英国已实质上确认了对华为决定安全审查。从表面上看，这是作为技术评论提出的，美国的新限制如何损害华为的安全性以及其服务和供应能力。但是，在表面之下，这就是所有政治。

据《富比士》表示，大陆当然不能让英国开此先例，去年，北京也被威胁威胁欧洲政府，如果进口或投资决定被视为在华为的5G设备上紧追美国路线，将对它们产生影响。其中包括中国驻德国大使威胁说：“如果德国做出导致华为被排除在德国市场之外的决定，那将会产生后果。大陆政府不会袖手旁观。”

据《中国日报网》社论承认，“对于北京和伦敦的政府来说，这最终是一个信任问题。一旦信任消失，关于合作的所有言论将显得空洞。”

中国时报说，中国的威胁并非无的放矢，大陆它也有报复的实力，社论中表示：“从英国网络中淘汰华为设备将大大增加服务提供商的财务负担，延后在中国推出5G，损害与中国的关系，使英国脱欧后的经济前景黯淡，并削弱信心。在英国长期享有的市场经济声誉。”