欧盟批评中国加强对香港的控制威胁世界秩序

欧盟外交政策专员Josep Borrell表示，中国加强对香港控制的行动给基于规则的国际秩序带来了威胁。他呼吁欧盟成员国予以“强力”回应。欧盟外长将于周五举行视频会议，讨论与中国的关系。美国据悉正在考虑制裁中国官员和公司，如果香港的暴力升级，欧盟可能会被迫效仿。

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据雅虎经济新闻今天引述报道指欧盟外交政策专员称：中国加强对香港的控制威胁世界秩序。报道引述彭博新闻消息，Borrell是在致欧盟27国外长的一封信中称，中国对香港日益加强控制“不仅影响我们在香港的直接利益，还影响我们维护基于规则的国际秩序”。欧盟必须确保对此“传达出统一、强力的信息”。

欧盟外长将于周五举行视频会议，讨论与中国的关系。作为世界第三大经济体，在其最大的两个贸易伙伴美国和中国角力之际，欧盟承受着选边站队的巨大压力。

据Borrell在信中写道，“北京正在崛起为一个有主见、有能力并且自信的全球参与者，这对欧盟的地缘政治抱负是一个考验，” 据Borrell，面对中国日益增强的自信以及试图影响和塑造全球公众舆论和看法的行为，欧盟必须就“如何确保成员国之间的统一以及欧盟政策的连贯性”做出决定。

据该报道说，虽然与美国总统特朗普一样担心中国的不公平贸易行为和从事间谍活动的风险，但欧盟扛住了美国的压力，没有对华发动全面关税战，也没有禁止中国公司进入该地区的电信网络。相反，布鲁塞尔一直在推动中国经济向外国公司开放，同时寻求保持沟通渠道。

而中国在香港采取的行动可能会使欧盟的这一策略受到考验。

美国据悉正在考虑制裁中国官员和公司，如果香港的暴力升级，欧盟可能会被迫效仿。据Borrell在信中写道，“我们肯定必须思考这些行动对中欧关系的影响，”