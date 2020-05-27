“港版国安法”一个表决 两种前景

十三届全国人大三次会议28日下午闭幕，闭幕会议就是表决会议，最受外界关注的是表决“港版国安法”决定草案。一个表决可能、两种立法前景，决定草案的表决铁定通过，表决后人大常委会的立法进程有两种可能。

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所谓一个表决可能是这次突然进入人大议程的议案，全名为“全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）”。决定草案由人大常委会提交，人大代表在审议程序后，由大会主席团通过对草案决定，交大会表决。按惯例，这类政治性极强的决定，只有一种可能，就是“高票通过”。

在这次表决前，已宣布对“港版国安法”及其执行机制，采取决定加立法的两步走方式，即通过28日的决定，是授权人大常委会，就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，制定相关法律。

表决授权之后，人大常委会就正式进入立法阶段。这一阶段包括三个环节，即立法、审法、通过实施。

立法上，不管之前如何传言，如香港政协委员声称已完成得“七七八八”，在严谨的立法程序上，那都是立法的准备阶段，人大常委会获大会授权才是合法的立法阶段。

立法后的审议，当然也有两种可能。一是人大常委会自己审议通过，一是等来年的全国人大会议。现在看来既已获大会授权，人大常委会自己审议通过可能性最大，至于是按部就班的一至三审，还是一堂即过，也可能由人大常委会决定。

最后一个环节，即通过实施，由于之前已交代，是由人大常委会通过后，将相关法律列入香港基本法附件三，由香港特别行政区在当地公布实施，由于视之为全国性法律，所以已放风不需要香港立法机关再行本地立法实施。

上述说到只有一种决定可能，但有两种立法前景，这两种前景，一叫可快可慢，一叫可大可小。

可快可慢是说立法进程，最快在6月的人大常委会例会即拍板，再慢点可放到8月，再慢还可以更慢点，理由很多，如立法的严谨等。而香港有更特别的情景，国际上有突变而出的环节，都是影响快慢的要素。

可大可小是说法律的内容，主要是涵盖面，是目前决定草案提到的四大行为，还是会扩大到其他。同时还有很多细节，都是可大可小，比如侦查、审讯、定罪、刑罚等。

最后一个关注点，是决定通过后，立法进程开始，那执行机关何时设立、又何时在香港挂牌。从原则上来说，执行机制也是受法律规管，在法律未通过前，规管框架未设，机制按说不会贸然现身。但若是以组建、筹备或预备等，那就灵活了。

针对港版国安法，香港四大地产商近日纷纷表态支持。向来深受港人敬重的香港长和集团高级顾问李嘉诚，27日也出面表示，希望通过此法可舒缓中共中央对香港的担忧，发挥长远稳定发展的正面作用。