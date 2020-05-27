8月双航母演习东沙岛 英媒警告或侵台?

中国解放军规划将在8月在海南岛周边进行夺岛、登陆演习，并以目前由台湾海巡署人员驻守的东沙岛为假想目标。英国《太阳报》则警告，解放军这次出动两艘航空母舰参与演习，可能借这次演习夺取东沙岛，进而入侵台湾。

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据苹果日报今天报道称，两岸角力不只夺东沙岛！英媒指解放军8月演习出动双航母，或借机侵台。据报道指出，“辽宁号”与“山东号”航母近日在渤海湾进行战备任务，准备投入东沙群岛附近的军演，这也是中共首次出动两艘航母进行演习。日本《共同社》较早前亦有报道，亦透露解放军8月的军演，会靠近南海，假想“夺取由台湾控制的东沙群岛，大规模登陆演习”。《南华早报》亦引述匿名的解放军内部人士，解放军航母战斗群将会通过东沙岛，前往菲律宾海演习。

美国智库“美国外交关系协会”（Council on Foreign Relations）一份报告则指出，如果中美关系继续恶化，未来18个月内爆发军事冲突的可能性将会大增，对此，《太阳报》的报告警告，如果北京当局真的要发动战争，将会藉夺取东沙岛拖延美国支援台湾，以达成中共总书记习近平2050年前“统一台湾”的“中国梦”。

对于报道，台军海军前舰长、台湾军事专家吕礼诗研判，共军8月的演习，极可能是解放军双航母战斗群进行对抗演习。他解释，目前山东号航母与055型导弹驱逐舰，近日已完成“侦通导抗一体化桅杆”测试，开始在渤海进行演训及海试，加速获得初始作战能力的进程，他认为，8月的演习，则可能是山东舰能否完成成军的结训演习，目标是与辽宁号航母进行对抗。据吕礼诗又估计，辽宁号今年4月穿越宫古海峡，经过巴士海峡、进入南海，再循原路驶返，山东舰的官兵必然随舰见习。

面对两岸关系紧张，加上解放军航母及军舰编队频繁绕台，台湾国防部首度公布反制措施，将在2023年完成建构全台雄风反舰飞弹机动发射车91辆，国军可依据实际战场需求，利用其机动性提高存活率，及增加联合制海战术运用弹性。