人民币突然贬值 或对美国汇率报复?

韩媒指26日，中国人民银行公布人民币对美元汇率的中间价为7.1293元，较前一交易日上涨0.12%。这是继前一天人民币汇率急剧升值0.38%后，中国连续两天允许人民币贬值。这也是2008年2月发生全球金融危机后，人民币对美元汇率时隔12年首次跌至这一水平。

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据朝鲜日报报道称，中国人民币突然贬值，对美国进行汇率报复。报道引述彭博社产，“中国的人民币弱势措施是宣告冷战的突袭。”

据该报道，从贸易纠纷到香港《国家安全法》事件，G2(美国和中国)之间的较量演变成为汇率战。中国推进制定香港《国家安全法》，监视和处罚香港的反政府活动，美国随即提出取消给予“金融中心”香港的签证和关税优惠。对此，中国再次回应称“不允许美国干涉内政”，随后汇率开始波动。

人民币汇率是G2矛盾表露的代表性途径。特朗普就任美国总统后，在2018年开始爆发的中美贸易纠纷局面中，中国一直以汇率应对。特朗普政府向中国征收25%的报复关税后，中国立即将人民币价值下调13%，以提高中国出口产品的价格竞争力，导致美国对华贸易逆差。去年8月突破了“1美元=7元人民币”的底线，开启了“破七”时代。

今年1月，两国达成第一阶段贸易协议后，美国从汇率操纵国名单中删除了中国，表现出温和的态度，但四个月后情况发生了180度的转变。当天，在香港境外市场，人民币对美元汇率的中间价升至7.1506，逼近去年9月7.1652元的高点。

据朝鲜日报称，那么，人民币的弱势会进行到什么程度呢？ KB证券研究员表示：“美国在制裁中国企业的同时，持续刺激香港、台湾、维吾尔等相关问题，因此中国很有可能容忍人民币贬值跌(汇率上升)。如果事态再次恶化，那么7.3元也可能守不住。”在美国和中国矛盾加剧的2018-2019年，人民币三次贬值，平均18天里下降了3.5%。