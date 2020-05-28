加拿大法官判定双重犯罪 华为失望 中使馆不满 孟晚舟受挫但可抗告

加拿大法官裁定华为财务长孟晚舟的行为构成「双重犯罪」，代表美国司法部争取将她引渡美国受审的官司将持续进行。法新社说，孟晚舟在这场官司里再尝重挫。据港媒今天报道，华为对此判决称失望，中国驻加拿大使馆表示不满。

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据法新社报道，加拿大法官裁定双重犯罪，引渡官司孟晚舟受挫。

据加拿大卑诗省最高法院（British Columbia Supreme Court）法官霍姆斯（Heather Holmes）在23页的裁定书里说：「引渡所需条件的双重犯罪，在本案里确有构成，因而驳回孟女士的诉请（主张本案不符双重犯罪）。」加国法官的裁定，认定对孟晚舟被控的银行诈欺在加拿大也成立。双重犯罪（dual criminality或double criminality）是能否引渡的重要评估。

该报道称，裁定也让孟晚舟争取不须引渡与重获自由的努力功败垂成，意味官司进行期间，她仍须接受严格保释条件住在温哥华的寓所。

根据美加引渡协议，引渡人涉嫌的罪行需两国都认定为犯罪行为，才符合引渡条件，即俗称的「双重犯罪」。

孟晚舟的辩护团队主张，加拿大没有对伊朗实施制裁，美国控告孟晚舟的罪名在加拿大并不构成犯罪，因而不符合引渡的「双重犯罪」原则。

检方则指控，孟晚舟涉嫌金融欺诈，这在美国和加拿大都是违法行为。美国检方指华为透过香港子公司Skycom与伊朗有业务往来，同时对汇丰银行欺诈，隐瞒华为与Skycom的真实关系，让汇丰也承受违反制裁规定的风险。

法新社说，加拿大法官今天的裁定对孟晚舟案十分关键，若她胜诉便可重获自由离开加拿大。如今裁定对孟晚舟不利，意味引渡程序将持续进行，不过孟晚舟有权抗告。

据法官霍姆斯认为，如果法院采纳孟晚舟一方的主张，「极不利加拿大所担负引渡诈欺和其他经济犯罪的国际责任。」