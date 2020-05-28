加法院判决依法 美引渡孟晚舟7步骤困难重重

一位加拿大法官裁定，美国寻求引渡华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)高管孟晚舟之举符合一项关键的法律要求。孟晚舟是美中华为之争涉及到的核心人物。虽然加拿大法庭已经判决孟晚舟违反了加拿大法律，但是否会被引渡还是未知数。美国希望引渡孟晚舟，在目前来看仍遥遥无期。

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据华尔街日报今天报道称，加拿大法官裁定美国寻求引渡孟晚舟符合法律要求。消息说，周三公布的这一决定标志着法院首次就华为首席财务官孟晚舟的命运做出重大裁决。现年48岁的孟晚舟是华为创始人任正非的女儿，她于2018年12月在温哥华机场被捕，之后被保释，扣留在温哥华。

将她引渡到美国的法律之争可能会持续数年，孟晚舟的律师团已经提起多项挑战，英属哥伦比亚法院已经同意听取这些申诉。如果孟晚舟对周三的裁决提出上诉，案件可能会进一步推迟。

据香港01今天报道称，前路未知，美欲引渡孟晚舟需走七步。

据该报道，温哥华当地时间5月27日上午11时，加拿大卑诗省最高法院就华为副董事长孟晚舟一案做出判决，认为符合“双重犯罪”标准，引渡聆讯将继续。这也意味着孟晚舟将在今年晚些时候面临引渡去美国的诉讼。

按照加拿大法律，被引渡者受到指控的行为不仅要违反引渡国法律，在加拿大也必须构成犯罪，否则不会被引渡到美国。虽然法庭已经判决孟晚舟违反了加拿大法律，但是否会被引渡还是未知数。美国希望引渡孟晚舟，在目前来看仍遥遥无期。

据该报说，2019年12月1日，孟晚舟罕见地发表了一封公开信称，“忙碌把时光缩短，苦难把岁月拉长。”孟晚舟所说的“苦难”是指，2018年12月1日，她在温哥华机场被加拿大皇家骑警拘押。虽然，孟晚舟10天后即获得保释，住进了她此前在加拿大购置的千万豪宅之中，她也被戴上了“脚镣”（配备GPS追踪系统），无法自由行动。此前，关于孟晚舟一案，不少专业人士均分析称，可能需要经过三年五载。孟晚舟已经被扣留在加拿大543天，她还要继续被扣留多久，仍是未知数。

该报道称，对孟晚舟而言，前方的路仍然未知。按照法院此前公布的流程，如今，被裁决“双重犯罪”成立的孟晚舟，或许只能寄望于6月开始的第二阶段聆讯。在这一过程中，加拿大警方“是否滥用引渡权”，或将对孟晚舟最终是否被引渡，起到至关重要的作用。

此外，根据加拿大司法部2019年3月1日宣布启动对孟晚舟一案的引渡程序后，司法部方面提供的关于引渡程序的事实简要图，引渡过程一共分为以下七个步骤：

临时性逮捕：在2018年12月1日，加拿大皇家骑警与边境事务局官员已经将孟晚舟逮捕。这一步骤已经完成。不过在随后的引渡庭审阶段，孟晚舟的律师团队又针对皇家骑警与边境事务局方面进行起诉，宣称他们侵犯了孟晚舟的宪法权利。在限定时间内，引渡申请国需要完成申请：在2019年1月，美国方面正式向加拿大申请引渡孟晚舟。这一步骤也已经完成。

司法部决议：司法部在3月1日决定开始对孟晚舟的引渡程序。设立引渡的法院庭审日期：目前，引渡庭审已经开始。

引渡庭审：最终，引渡案件法官将会决定，是否继续涉及被吿的引渡程序。在初审裁决后，被吿也可以针对审判结果上诉，并最高可以上诉至加拿大最高法院。

如果引渡案的审理结果被裁定成可以引渡，那么加拿大司法部长需要决定，是否继续引渡程序。

据香港01指，如果最终司法部长决定引渡、并且所有的司法复议全部完成，那么孟晚舟将会被最终引渡。