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孟晚舟遭指庭前已知裁定结果 胜利手势照引出中国有媒体预发获释喜讯

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孟晚舟5月23日与包括华为副总裁彭博在内的多名支持者在加拿大一法院前竖起大拇指合照。
孟晚舟5月23日与包括华为副总裁彭博在内的多名支持者在加拿大一法院前竖起大拇指合照。 © 网络图片
作者： 小山

据苹果日报今天报道称，香港时间今日凌晨2时，华为副董事长孟晚舟在加拿大温哥华卑诗省最高法院，被判“双重犯罪”成立，意味着这次被彭博形容为其“获释的第一次机会”，吃了败仗。然而，在裁决出炉之前，中国舆论甚至孟晚舟本人，似乎都对获释表现得相当有信心，加拿大媒体曝光了一张孟晚舟与亲友在最高法院前所拍、一起摆出胜利手势的照片，26日深夜更有内地知名媒体错手推送出疑似早已准备好的、孟晚舟获释的“喜讯”，引发全网哗然。

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据苹果日报今天报道称，孟晚舟案掴一巴！出庭前笑爆比V影相信心十足，内媒预先发布获释“喜讯”。只是，今日凌晨的裁决狠狠地打碎了一地玻璃心，中国内地网民于是群起围剿，指摘界面新闻做假新闻！

据报道称，今日凌晨的裁决，可谓是孟晚舟引渡案的“关键裁决”，因为若“双重犯罪”不成立，孟晚舟就有望获释，而加拿大媒体亦认为，判决结果将影响中加关系日后的走向，因此备受瞩目。有加媒日前曝光了孟晚舟与亲友于当地时间周六（23日）在卑诗省最高法院外拍摄的照片，相中的她满脸笑容，与亲友一起举起胜利和比拇指赞好的手势。加媒因此分析，孟晚舟对即将到来的裁决信心十足。

据该报说，26日深夜11时许，裁决还未开始之际，中国内地知名媒体界面新闻突然推送消息，指“加拿大法院做出最终裁决，孟晚舟女士无罪释放，最快四天可回国”！消息随即被转发，内地舆论普遍对裁决抱乐观态度。而内地媒体报道，孟晚舟其实早在出庭前已收到判决书，知道自己的裁决结果，不过当她走出住所时，仍面带微笑，步态从容，让许多人依然对裁决感到乐观。

苹果日报说，然而，结果却让一众人大跌眼镜，孟晚舟并没有获释。而“预先报喜”的界面新闻虽已在昨日发布道歉声明，承认是“编辑人员操作失误”，导致发出不实消息，已即时将报道下架，并会对涉事者严肃处理，但这次乌龙事件在裁决后让界面新闻成为众矢之的，引发网民围剿，纷纷闹爆报假新闻：“这要是白天会害死人的！强烈建议媒体造谣要惩罚！”“他是提前编辑好了，不料记错时间提前了一天发”。

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