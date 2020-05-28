孟晚舟遭指庭前已知裁定结果 胜利手势照引出中国有媒体预发获释喜讯

据苹果日报今天报道称，香港时间今日凌晨2时，华为副董事长孟晚舟在加拿大温哥华卑诗省最高法院，被判“双重犯罪”成立，意味着这次被彭博形容为其“获释的第一次机会”，吃了败仗。然而，在裁决出炉之前，中国舆论甚至孟晚舟本人，似乎都对获释表现得相当有信心，加拿大媒体曝光了一张孟晚舟与亲友在最高法院前所拍、一起摆出胜利手势的照片，26日深夜更有内地知名媒体错手推送出疑似早已准备好的、孟晚舟获释的“喜讯”，引发全网哗然。

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据苹果日报今天报道称，孟晚舟案掴一巴！出庭前笑爆比V影相信心十足，内媒预先发布获释“喜讯”。只是，今日凌晨的裁决狠狠地打碎了一地玻璃心，中国内地网民于是群起围剿，指摘界面新闻做假新闻！

据报道称，今日凌晨的裁决，可谓是孟晚舟引渡案的“关键裁决”，因为若“双重犯罪”不成立，孟晚舟就有望获释，而加拿大媒体亦认为，判决结果将影响中加关系日后的走向，因此备受瞩目。有加媒日前曝光了孟晚舟与亲友于当地时间周六（23日）在卑诗省最高法院外拍摄的照片，相中的她满脸笑容，与亲友一起举起胜利和比拇指赞好的手势。加媒因此分析，孟晚舟对即将到来的裁决信心十足。

据该报说，26日深夜11时许，裁决还未开始之际，中国内地知名媒体界面新闻突然推送消息，指“加拿大法院做出最终裁决，孟晚舟女士无罪释放，最快四天可回国”！消息随即被转发，内地舆论普遍对裁决抱乐观态度。而内地媒体报道，孟晚舟其实早在出庭前已收到判决书，知道自己的裁决结果，不过当她走出住所时，仍面带微笑，步态从容，让许多人依然对裁决感到乐观。

苹果日报说，然而，结果却让一众人大跌眼镜，孟晚舟并没有获释。而“预先报喜”的界面新闻虽已在昨日发布道歉声明，承认是“编辑人员操作失误”，导致发出不实消息，已即时将报道下架，并会对涉事者严肃处理，但这次乌龙事件在裁决后让界面新闻成为众矢之的，引发网民围剿，纷纷闹爆报假新闻：“这要是白天会害死人的！强烈建议媒体造谣要惩罚！”“他是提前编辑好了，不料记错时间提前了一天发”。