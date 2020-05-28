官方法律专家国安法20答问疯传  称参加六四集会不违法

据香港媒体报道称，全国人大审议“港版国安法”，一石激起千重浪，并上升至中美角力、中国与西方角力层面。在此敏感时刻，香港舆论场疯传一本以“香港迈向明天关注组”名义发布，称“法律专家香港国家安全立法释疑20问”的小册子，声称邀请了一批法律专家解答港人疑虑，20条问答题中，详解了包括游行，示威，新闻，言论等基本权利和自由，及使用社交媒体会否受到制约。当中举例指，只要符合不颠覆政权等前提，参加“六四集会”毋须担心违法 。

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据香港经济日报今天报道，法律专家国安法20答问疯传 ，称参加六四集会不违法。据法律专家国安法答问小册子引述称，国安法只约束4类严重危害国家安全的行为和活动，针对极少数人，不会影响港人正常享有、行使法定的各项权利和自由，例如参加“六四集会”，只要不实施分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动等行为，就毋须担心触犯国安法。香港人开展正常对外交往和国际合作，亦完全不受影响。

对于facebook等内地不能使用的社交媒体，小册子第9条表示，在国安法下，港人可如常使用fb、Instagram、WhatsApp等社交媒体和通讯工具，重申通讯、言论等自由完全得到保障；讨论时事、批评政府亦不会受影响。

据小册子表示，港区国安法不会侵蚀或取代香港现行法律体系，强调是补充现有法律的空白和不足，又称今次人大决定和立法都不存在牴触《基本法》的问题，重申基本法虽指23条由特区自行立法，但中央仍拥有根据实际情况就国家安全问题立法的权力，而中央今次做法亦非改变“一国两制”方针，而是为一国两制“加固”。

该报引述有报道指，“香港迈向明天关注组”由具官方背景的法律专家组成。