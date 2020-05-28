李克强人大闭幕新闻发布会提九二共识与和平统一

中国国务院总理李克强今天在总理记者会上表示，对台方针是坚持“一个中国”原则、“九二共识”，坚决反对台独，愿在此基础上推动两岸和平发展和促进和平统一。稍早5月22日，李克强发表政府工作报告时，内容未如往年提到“九二共识”，且提到“促进统一”而非去年的“促进和平统一”，引发部分人士议论。

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据中央社今天报道说，李克强谈对台方针，坚持九二共识促和平统一。

李克强今天在中国13届全国人民代表大会三次会议闭幕式后举行总理记者会，有台媒询问，在民进党继续执政的情况下，大陆对台政策的总体考量为何，以及未来将如何推进两岸关系发展。据李克强说，对台的大政方针是一贯的。“一个中国”原则、“九二共识”都要坚持，同时要坚决反对“台独”。在这个政治基础上，大陆愿意和台湾各政党、团体和人士就两岸关系和民族未来对话协商，推动两岸和平发展，促进国家和平统一，“我们愿意尽最大诚意和最大努力”。

据李克强说，台湾问题是中国的内政，反对外来干涉。“中华民族有智慧、有能力解决好自己的事”。他表示，视台湾同胞为手足，血浓于水，始终高度重视台湾民众的福祉。就像这次疫情发生后，大家共同努力，“没有台湾同胞在大陆因感染新冠肺炎失去生命。我们祈福两岸同胞都平安健康”。

中央社说，22日，李克强发表政府工作报告时，内容未如往年提到“九二共识”，且提到“促进统一”而非去年的“促进和平统一”，引发部分人士议论。不过，中国全国人大常委会委员长栗战书25日发表全国人大常委会工作报告时，则重申在“九二共识”基础上推动两岸关系和平发展。