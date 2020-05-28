港版国安法或让在港中国富人也担心

据路透社今天报道说，银行家和理财业界其他消息来源表示，出于对北京拟在香港推行国安法的担心，中国的富豪选择在香港存放资产的人预计将减少，因为他们担心香港可能准许中国大陆当局追踪并没收他们的财富。此前香港政府修改逃犯条例的动议令在香港的富人担心北京会冻结他们的资产。据一些银行家们说，香港估计价值一万亿美元的财富超过一半是来自中国大陆的个人在香港存放的资产。

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据美国之音今天引述报道说，中国富人避开香港到别处保存资产。

局计划将可以用来任意秘密抓捕和关押人的中式国家安全法推广应用到香港的举措似乎已经初见成效。路透社星期四（5月28日）从香港发出的报道说，银行家和理财业界其他消息来源表示，出于对北京拟在香港推行国安法的担心，中国的富豪选择在香港存放资产的人预计将减少，因为他们担心香港可能准许中国大陆当局追踪并没收他们的财富。

据报道说，一些银行家们说，香港估计价值一万亿美元的财富超过一半是来自中国大陆的个人在香港存放的资产。香港靠近中国大陆，司法制度又跟中国大陆不同，而且香港港币跟美元挂钩，这一切是促使中国大陆富豪在选择藏富香港的原因。但现在人们担心由于资本和人才外流，香港正在失去作为一个全球金融中心的优势。

据路透社，对半打银行家和公司猎头人的采访显示，一些中国富豪客户正在寻求其他去处寄放财富。其中，新加坡、瑞士和伦敦是他们优先考虑的地方。一位中国富豪本打算在香港投资，但最近改变了主意转而去了新加坡。那位富豪的顾问供职于欧洲的一个理财银行机构。该顾问说，他的银行已经开始接获中国富豪提出的在香港之外开设账户的询问。

路透社报道还说，多个消息来源表示，这一局势的发展促使一些理财公司寻求公司人员招募机构协助在新加坡和瑞士这样的地方雇佣可以说汉语的客户顾问。

瑞士信贷银行发表的一份报告说，从全球来看，截至2019年年中，香港成年人人均财富之多仅次于瑞士，拥有五千万美元以上资产的个人人数之多名列全世界第十。香港目前正在跟新加坡竞争亚洲头号金融中心的地位。

据该报道称，去年香港当局试图修改逃犯条例，使当局可以把在香港抓捕的人送到坚决不要司法独立的中国大陆受审。在越来越激烈的抗议下，香港当局最终撤回了修改逃犯条例的动议。但香港政府修改逃犯条例的动议令在香港的富人担心北京会冻结他们的资产。有些人因此而转移资产。